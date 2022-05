Perro murió luego de ser lanzado desde un piso 15 en Piedecuesta, Santander

Los vecinos ya pusieron una denuncia en contra de la persona indeterminada por el delito de maltrato animal que segó la vida del perrito "Mike" (foto) Foto: Cortesía

Se presentó un nuevo caso de maltrato animal en Santander, cuando un perro escapó de su dueña y terminó en un conjunto residencial del municipio de Piedecuesta, en área metropolitana de Bucaramanga. Allí una persona arrojó a la mascota por la ventana del piso 15 de una torre de apartamentos.

La dueña del cachorro de color negro denunció el hecho pues se trató una situación despiadada en donde una persona desconocida le quitó la vida a su perro. Así se lo contaron los vecinos, quienes presenciaron el hecho y encontraron al cachorro de nombre ‘Mike’ muerto en el interior en la zona social del conjunto.

“Salió de la casa sin darme cuenta, pasados unos minutos me doy cuenta que no estaba en casa y salimos a buscarlo por los alrededores, pero no lo encontramos. Siendo aproximadamente las 3:00 de la tarde fue encontrado sin vida cerca de la torre 1 del Zafiro, en Piedecuesta”, contó Camila Romero, la dueña de ‘Mike’.

(Lea: “Corte Constitucional prohíbe pesca deportiva: la consideró una forma de maltrato”)

El próximo miércoles 11 de mayo, los dueños del perro y varios defensores de los derechos de los animales convocaron una velatón frente a la portería del conjunto, en donde murió la mascota.

Los vecinos ya radicaron una denuncia contra persona indeterminada por maltrato animal. Por su parte, la familia pide que la persona sea identificada y judicializada.

El hecho no solo despertó la indignación de los vecinos y residentes del sector sino también de las autoridades locales que pidieron celeridad a los entes investigativos y de la Policía para encontrar al responsable de la muerte del cachorro.

Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, exigió a la Policía de Bucaramanga la investigación del hecho para judicializar a la persona denunciada por maltrato animal.

Le pido a la @PoliciaBmanga investigación inmediata de este hecho atroz contra un perrito en Piedecuesta. Los animales hacen parte de nuestras vidas, protegerlos es un deber. @darcyquinnr @florezjavier @alcpiedecuesta @CARCDMB. https://t.co/XzM7qJw1pH — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) May 9, 2022

Asimismo, el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal Jaimes, pidió a la Fiscalía establecer la identidad del individuo que cometió el indignante hecho. Carvajal aseguró que “el que es capaz de lanzar un perrito desde un piso 15 no puede estar bien de la cabeza”.

Recordemos que el 6 de enero de 2016, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1774, que en su artículo primero dispuso que los animales son seres sintientes y, por tanto, deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor. Esa misma ley tipificó como punibles las conductas relacionadas con el maltrato a los animales.