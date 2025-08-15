Petro con senadores de E.E.U.U, crecimiento económico y cumbre Trump-Putin

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Política

Petro se reunirá con delegación de congresistas de Estados Unidos. Los senadores estadounidenses Rubén Gallego (Partido Demócrata) y Bernie Moreno (Partido Republicano) tienen en su agenda un encuentro con el presidente Gustavo Petro este viernes. La reunión ocurre en medio de la expectativa por la decisión de Estados Unidos sobre la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, la relación bilateral, el presupuesto destinado en ayudas para el país y la preocupación por que se pueda agudizar la violencia por las elecciones de 2026.

La delegación de EE. UU. ya ha tenido reuniones con precandidatos presidenciales y congresistas, aunque también está previsto que el republicano se reúna con integrantes del Centro Democrático. Se espera que la discusión gire alrededor de la condena de 12 años de prisión domiciliaria en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe, así como el asesinato del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay.

🔴 Negocios

Crecimiento de la economía colombiana. Este viernes se conocerá la cifra oficial del crecimiento del segundo trimestre, un dato clave para trazar cómo se movió la economía en el primer semestre y qué tan cerca está del objetivo anual.

Según el último informe del DANE, la economía creció 2,7 %, apenas dos puntos básicos por encima de algunas proyecciones de analistas. El dato impulsa la perspectiva de una recuperación, después de dos años por debajo del potencial del 3 %.

Entre los sectores que marcaron la pauta, entretenimiento se destacó con un avance de 15,5 %, seguido por el agro, que creció 7,1 %.

La proyección para el PIB de 2025 se mantiene alrededor de 2,6 %. El DANE publicará el informe completo a las 11:00 a.m..

🔴 Internacional

Reunión entre Putin y Trump en Alaska. Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia se reunirán este viernes 15 de agosto en la base militar Elmendorf-Richardson, de la ciudad de Anchorage (Alaska). El mandatario norteamericano aseguró que no se dejará intimidar por el jefe del Kremlin y abrió la posibilidad de que Ucrania se involucre en futuras negociaciones de paz, aunque Volodímir Zelenski no fue invitado al cara a cara entre Trump y Putin. El temor es que ambos líderes empiecen a redibujar el mapa de Ucrania sin el visto bueno de su presidente, teniendo en cuenta que la idea de ceder parte de su territorio siempre ha sido una línea roja para Kiev. Se tiene prevista una rueda de prensa de ambos jefes de Estado, la primera que ofrecerán después de una que dieron en 2018 en Helsinki, Finlandia.

🔴 Bogotá

Acuerdos comunidad y ANI por puntos críticos en la Perimetral de Oriente. Una semana después del paro que bloqueó la vía de acceso al municipio de La Calera, la ANI, con intermediación de la Gobernación de Cundinamarca, acordó con los 300 campesinos que efectuaron la movilización un recorrido por los 16 puntos críticos del tramo del corredor que no se culminó, con el fin de arreglarlos y establecer un cronograma de obras. Dicho cronograma será presentado este viernes por la ANI a los líderes de la comunidad, quienes junto con la CAR deberán aprobarlo.

En caso de que la propuesta sea bien recibida, la ANI tendría que intervenir y arreglar los apartes de la obra que más problemas de movilidad han generado entre la población de los municipios afectados (Sesquilé, Guatavita, Guasca, Sopó, La Calera, Choachí, Ubaque y Cáqueza) y cumplir con los tiempos acordados. De lo contrario, la comunidad advirtió que saldrán a efectuar bloqueos por más días e, incluso, con la compañía de otras poblaciones de los llanos orientales, que también han sido perjudicadas por la culminación anticipada del contrato de concesión para la construcción de los tramos 4 y 5 de la perimetral.

La reunión para finiquitar los acuerdos se llevará a cabo a las 9:00 a.m. en la Gobernación de Cundinamarca.

🔴 Deportes

Comienza una nueva temporada en la Premier League. La Premier League 2025-2026 arranca este viernes con un duelo en Anfield: Liverpool recibe al Bournemouth. Será el primer paso del vigente campeón en su defensa del título, con la obligación de mostrar fortaleza tras un arranque amargo: la derrota en la final de la Community Shield frente al Crystal Palace, decidida en cobros desde el punto penalti (3-2) tras un empate 2-2.

Bournemouth no es un adversario nuevo para los Reds. De los 20 enfrentamientos previos, Liverpool ganó 17, incluida la última vez que se vieron las caras en febrero, cuando un doblete de Mohamed Salah selló un 2-0 a domicilio.

El juego comenzará a las 2:00 p.m., hora en Colombia, y será trasmitido por ESPN y Disney+.

🔴 Magazín

Colombia participará en el Vancouver Latin American Film Festival 2025. Del 4 al 14 de septiembre se realizará la edición 23 del Vancouver Latin American Film Festival (VLAFF), en Canadá, que promueve el cine latinoamericano, latino-canadiense e indígena contemporáneo. Colombia estará presente con “Soñé su nombre”, de Ángela Carabalí, y “Semillas”, de Eliana Niño, en la competencia de Nuevos Directores; “Yo vi tres luces negras”, de Santiago Lozano, en la sección Vanguardias; y “Amor, mujeres y flores”, de Marta Rodríguez y Jorge Silva, en Clásicos.

También fueron seleccionados los cortometrajes “¡Salsa!”, de Antonina Kerguelén, en la sección Queer Pix; “A dónde van los pájaros cuando llueve”, de Juan Sebastián Sisa Archila, y “Under land”, de Sebastián Duque R., en la competencia oficial de cortometrajes.

🔴 Vivir

No se logró un tratado mundial de plásticos. Este viernes será la última oportunidad Los 180 países que están reunidos en Ginebra, Suiza, para lograr un tratado para eliminar la contaminación mundial por plásticos no lograron su objetivo.

Diferencias entre delegaciones, especialmente marcadas por China y Rusia, y la presencia de 234 lobistas impidieron llegar a un acuerdo que comprometa a los países a tomar acciones para mitigar esta problemática.

Las negociaciones se reanudarán este viernes, última oportunidad para alcanzar un tratado.