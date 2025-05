Petro en Montería, temporada de huracanes y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro viajará a Montería para la cumbre de ministros del Caribe: esta es la agenda

El presidente Gustavo Petro viajará a Montería este viernes para asistir al cierre de la “Semana del Gran Caribe”, que reunió a altos funcionarios de Estados caribeños. Previamente, la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Laura Sarabia estuvieron en la III Cumbre Ministerial de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Está previsto que el mandatario intervenga ante los funcionarios, reunidos para estrechar las relaciones comerciales y económicas entre los países del Caribe. La misma vicepresidenta afirmó que es necesario que comiencen a articularse para hacer frente al panorama internacional.

El viaje ocurre en medio de la disputa entre el Congreso y la Casa de Nariño por la consulta popular, que el Gobierno advirtió que podrá decretar. Y, en esa línea, respaldó la convocatoria a una huelga general de las centrales obreras para presionar la realización de la iniciativa.

Sumado a eso, se espera el reencuentro entre el mandatario y su canciller, con quien ha tenido choques. El último que trascendió fue el de su viaje a China, por la firma de la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En todo caso, desde ambos lados han dicho que la comunicación y la relación se mantienen cercanas.

🔴 Andrey Avendaño, jefe del Frente 33, dijo que no hay condiciones de seguridad en Zona de Ubicación

En entrevista con Colombia +20, Avendaño, quien también es delegado de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) en los diálogos con el Gobierno, dio algunos detalles sobre la Zona de Ubicación Temporal que tendrá el Frente 33 en área rural de Tibú. El jefe disidente afirmó que es difícil tratar el tema de la dejación de armas dada la persistencia de amenazas por parte del ELN. Además, afirmó que aún falta pactar las condiciones jurídicas y de seguridad en esa zona de preconcentración y que la llegada de los combatientes será escalonada.“Decirle que vamos a colocar 45 días para que entren todos los integrantes del Frente 33, eso es como decir, vamos a entregarle el territorio al ELN del todo para que ellos hagan lo que quieran. Si en esos 7 meses no se pudo resolver lo de la ley y nos dicen que tenemos que irnos a pagar cárcel, entonces nosotros tendríamos que regresarnos, o sea, quiere decir que perderíamos todo lo que hemos construido durante 7 años”, aseguró.

🔴 Singapur: Macron inaugura el foro de seguridad más importante de Asia

El presidente francés, Emmanuel Macron, da apertura este viernes al Diálogo Shangri-La, el evento clave sobre defensa en el continente asiático. Este año destaca la ausencia del jefe de Defensa de China, mientras que Estados Unidos sí estará representado por el secretario del Pentágono, Pete Hegseth.

🔴 EE. UU. dice que Israel respalda su propuesta de tregua en Gaza

La Casa Blanca aseguró que Israel apoya su más reciente plan de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza. Washington confía en que el acuerdo avance, aunque los bombardeos israelíes sobre zonas civiles continúan y las autoridades advierten nuevos ataques, incluso contra hospitales.

🔴 Último día del juicio contra Google y el gobierno de EE. UU. por monopolio

Este viernes se presentan los argumentos finales en el juicio por prácticas monopólicas contra Google, en el Tribunal del Distrito de Washington. El Departamento de Justicia acusa a la empresa de abusar de su posición dominante en el mercado de búsquedas en línea.

🔴 Polonia cierra campaña presidencial entre tensiones y apoyos internacionales

Termina la campaña presidencial en Polonia con movilizaciones intensas y apoyo extranjero a ambos bandos. Mientras el candidato conservador recibe respaldo de Víktor Orbán y del gobierno de Trump, el liberal suma el apoyo del presidente electo de Rumania, Nicușor Dan. La elección será este domingo.

🔴 Segundo día del paro terminó en demandas y saqueos

Una noche álgida se vivió en el segundo día del paro nacional en Bogotá. En la localidad de Usme, manifestantes vandalizaron un supermercado Ara, aprovechando para hurtar varios elementos y salir huyendo. Dos menores de edad fueron detenidos.

Por otro lado, el alcalde Galán anunció que interpondrá este viernes, una denuncia penal contra el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, por sus declaraciones. “Han sido dos días de completa anormalidad derivada de compañeros que en las localidades lograron bloquear el transporte de Transmilenio”, aseveró Arias.

Para el primer mandatario local, este pronunciamiento dio pie para interponer la denuncia. “(...) Los bloqueos a Transmilenio no fue una acción aislada sino deliverada de quienes convocaron el paro para afectar los derechos de la gente. Básicamente, para joder a la gente. Por eso, con base en esta confesión, Bogotá va a presentar la denuncia”, sentenció Galán.

🔴 Colombia se prepara para la temporada de huracanes

Este viernes el Gobierno Nacional darán a conocer su pronóstico y las medidas que tomará ante la llegada de la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, que iniciará oficialmente el 1 de junio y se extenderá hasta finales de noviembre. Una de las primeras acciones que se esperan en el país es actualización del Protocolo Nacionales de Alertas por Ciclones Tropicales.

Por el momento, según el reporte más reciente de Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que hace de los seguimientos más estrictos en esta materia, para los próximos siete días no se tienen pronósticos de ciclones en el continente.

🔴Descubren en Guatemala vestigios de una ciudad maya de hace 2.800 años

Vestigios de una ciudad maya de hace más de 2.800 años fueron descubiertos dentro de una zona arqueológica en el norte de Guatemala, cerca de México, anunció este jueves el Ministerio de Cultura del país centroamericano.

La civilización maya se expandió en territorios que actualmente ocupan el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, y su existencia se remonta a por lo menos el 2.000 a.C., tuvieron su esplendor en el período Clásico, entre los años 400-450 d.C., y su decadencia en el Posclásico (900-1200 d.C.).

El hallazgo de la ciudad “Los Abuelos”, que tiene una extensión de unos 16 km², se realizó a unos 21 km del sitio arqueológico Uaxactún, en el departamento de Petén, y es “uno de los centros Preclásicos más importantes” de esa región, precisó el ministerio en un comunicado.

La ciudad data del Préclasico Medio (800-500 a.C.) y “se ha revelado como uno de los centros ceremoniales más antiguos e importantes” de ese periodo de la civilización maya en la zona selvática de Petén, explicó el texto.

🔴Etapa 19 clave para los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio en el Giro de Italia 2025

El Giro de Italia entra en su fase final con dos etapas de alta montaña que decidirán todo: el campeón, el podio y quién logra mantenerse en el top 10. Para Colombia, los ojos están puestos en dos nombres: Egan Bernal y Einer Rubio, quienes han demostrado su gran nivel y valentía en esta última semana. La etapa 18 sirvió de respiro. Una jornada tranquila para los favoritos, que prefirieron conservar energías antes de los dos días más duros de todo el Giro. El alemán Nico Denz aprovechó la pasividad del pelotón para lanzarse en solitario y llevarse la victoria tras atacar a poco más de 11 km de la meta. El pelotón, con los colombianos incluidos, cruzó la línea a casi 14 minutos sin alterar la clasificación general.

Egan Bernal, sexto en la general, está a 4′43′' del liderato y a solo 3′52′' del tercer lugar que ocupa Simon Yates. Entre él y el podio están Derek Gee y Damiano Caruso, dos rivales fuertes pero no inalcanzables si Egan logra un buen día en la montaña. El colombiano del Ineos Grenadiers no ha escondido sus intenciones: quiere volver al podio de una gran vuelta y esta es una buena oportunidad desde su regreso a la élite.

La etapa 19 será emitida por Caracol Sports y ditu desde las 5:30 a.m.. También irá por televisión abierta, pero no completa, ya que por ese medio solo se podrá ver desde las 8:30 a.m., después del noticiero de la mañana.