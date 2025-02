Benedetti en mininterior, COP16 en Roma, robos en Bogotá y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Benedetti es designado como mininterior: su hoja de vida ya fue publicada

Tras días de especulación, la hoja de vida de Armando Benedetti ya fue publicada para el cargo de ministro del Interior en la noche de este lunes. La posibilidad de que llegara al puesto se había conocido hace algunos días, debido al creciente poder que amasaba desde la Casa de Nariño, pero queda confirmado que ya recibió el visto bueno para encabezar la cartera de la política. Benedetti llega a ese puesto después de varias movidas en el gabinete: su aterrizaje en el cargo de jefe de despacho había generado ruidos desde el mismo progresismo, que criticó su llegada debido a las investigaciones en curso en su contra. Sin embargo, el mismo presidente Gustavo Petro respaldó su permanencia entre los altos funcionarios y recalcó en la necesidad de dejar atrás los “sectarismos” que permean a la izquierda.

Eso sí, desde antes de aterrizar en el cargo de ministro había comenzado a moverse con el Congreso para tratar de concretar el apoyo a las reformas presentadas por el Ejecutivo. Entre los que reunió estuvieron del Partido Conservador y el Liberal, así como La U, Alianza Verde y, por supuesto, el Pacto Histórico. Con un debate de reforma a la salud que se ha visto aplazado varias veces en la plenaria de la Cámara de Representantes y una reforma laboral que se enfrentará a la Comisión Séptima del Senado, que ya hundió la primera reforma a la salud, su trabajo como operador político sería clave. Incluso, desde la bancada oficialista, aunque inicialmente lo veían con recelo, han llegado a defender su aterrizaje en la cartera de la política por sus labores para concretar apoyos de otros sectores.

🔴 Se reanuda la COP16, ahora en Roma

La cumbre de biodiversidad más importante del mundo, que tuvo lugar en octubre pasado en Cali, cerró sin lograr un acuerdo en temas fundamentales, como la movilización de recursos para conservación de los ecosistemas. El último día de negociaciones, que se extendió varias horas más de lo esperado (hasta el 2 de noviembre), terminó suspendiéndose por falta de quórum. Ahora, las negociaciones se retomarán este martes en Roma, Italia, con Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, como presidenta de esta cumbre. Tendrá el reto de lograr en tres días lo que no se logró durante dos semanas en Cali: que los países se pongan de acuerdo sobre quién administrará el fondo para la conservación de la biodiversidad y cómo se lograrán los recursos para ese fin.

🔴 Robo de automotores en Bogotá

De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, durante 2024 el robo de automotores en Bogotá disminuyó en un 3.7% respecto al año anterior. Las localidades con mayores índices de robo de vehículos son Kennedy, Engativá y Puente Aranda. En respuesta a esta situación, la Policía Metropolitana de Bogotá presentará este martes los resultados de los operativos de este año contra el hurto de vehículos. Los voceros de la conferencia serán: el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el secretario de Seguridad, César Andrés Restrepo; el director seccional de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, Javier Mauricio Paba; y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano. La conferencia se llevará a cabo a partir de las 6:45 a.m. en el nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.

🔴 Empieza el juicio de Steve Bannon

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump durante su primera presidencia, enfrentará el 25 de febrero el inicio de su juicio en Nueva York por cargos de lavado de dinero, conspiración y fraude. El caso está relacionado con su participación en We Build the Wall, una organización que recaudó millones de dólares para construir un muro en la frontera entre EE. UU. y México, pero cuyos fondos, según la fiscalía, fueron desviados. Bannon, quien se ha declarado inocente y califica las acusaciones como persecución política, ya había sido acusado en 2020 por un caso similar a nivel federal, pero recibió un indulto de Trump antes de que el expresidente dejara la Casa Blanca en 2021. Sin embargo, al tratarse de cargos estatales, un perdón presidencial no aplicaría en este caso. La semana pasada, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Bannon fue acusado de hacer un saludo nazi mientras hablaba en el evento. Tras pronunciar “luchar, luchar, luchar”, levantó su brazo en ese gesto que fue aplaudido por dirigentes conservadores y multimillonarios republicanos, generando una ola de críticas.

🔴 Documental etnográfico sobre Colombia compite en un festival español

Diecisiete películas, diez largometrajes y siete cortometrajes, optarán a los premios de la decimonovena edición del festival español Punto de Vista, entre ellas el documental “Materialsammlung”, sobre la colección de piezas autóctonas reunida por el etnólogo alemán Theodor Preuss en Colombia hace más de un siglo. El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, que empezó este 24 de febrero y va hasta el 1° de marzo, propone más de 70 sesiones de proyecciones y otras actividades relacionadas, y es un espacio donde se darán cita profesionales y aficionados al cine de no ficción. “Materialsammlung”, de David Gómez, revisita la colección de piezas autóctonas reunida por Preuss en Colombia hace más de un siglo, contraponiendo el pasado y el presente sin imponer un discurso. En rueda de prensa, el director subrayó que “es una película con un factor político, pero también tiene otros muchos aspectos: la relación con el archivo, con Alemania, con Colombia, con el pasado… Va de enfrentarse a un suceso que ocurrió hace 100 años y buscar sus efectos en el presente”.

🔴 Santa Fe, sin margen de error contra Deportes Iquique

Independiente Santa Fe recibe este martes a Deportes Iquique por la fase dos de la Copa Libertadores 2025. La serie entre ambos arrancó la semana pasada y el marcador global va 2-1 a favor del equipo chileno. Los cardenales no tienen margen de error en Bogotá.

A pesar de que los leones se pusieron en ventaja en Iquique con un gol tempranero del delantero vallecaucano Hugo Rodallega y estuvieron cerca de estirar la ventaja, el experimentado extremo Edson Puch puso la serie a favor del equipo del norte de Chile con un doblete. La cita es en el Metropolitano de Techo, pues El Campín está reservado por estos días para un concierto. Por el montaje del concierto de Shakira en Bogotá, programado para este miércoles 26 de febrero, los albirrojos se vieron obligados a buscar otra sede. El partido dará inicio a las 5:00 p.m. y lo podrá ver por ESPN y Disney+.

🔴 Barcelona vs. Atlético de Madrid en la Copa del Rey

Barcelona y Atlético de Madrid, dos de los equipos que se encuentran en mejor dinámica del panorama europeo, abrirán las semifinales de la Copa del Rey este martes en Montjuïc, donde volverán a medirse en el torneo del K.O. por vigésima tercera ocasión. El Atlético es, además, el último equipo que ha sido capaz de derrotar al Barcelona de Hansi Flick. Ocurrió en suelo barcelonés el pasado 21 de diciembre (1-2), en un encuentro parejo en el que los azulgrana pagaron cara su falta de efectividad en el arco rival. El juego de vuelta será en el Olímpico Lluís Companys (Barcelona, España), empezará a partir de las 2:30 p.m. y será transmitido por DirecTV Sports - DGO.