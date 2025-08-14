Petronio Álvarez 2025: un festival cargado de tradición, música y diversidad

14 de agosto de 2025 - 11:42 p. m.
Petronio Álvarez 2025: un festival cargado de tradición, música y diversidad
Del 13 al 18 de agosto se celebrará en Cali la edición XXIX del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Con el lema “La Casa Grande del Pacífico, el festival busca preservar el patrimonio cultural de la región poniendo a la vista de locales y extranjeros la labor de cocineras tradicionales, artesanos y músicos.
Compartir
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación