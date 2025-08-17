No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
17 de agosto de 2025 - 10:27 p. m.

Petronio Álvarez 2025: una plataforma para mostrar lo mejor del Pacífico

En el cierre del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez los asistentes cuentan cómo vivieron esta edición y la emoción de tener un espacio para celebrar la diversidad cultural, rescatar los saberes ancestrales del Pacífico y la euforia del viche, de la marimba, la chirimía de flauta y los cantos tradicionales. Este domingo 17 de agosto se llevará a cabo la final del concurso musical en el que los participantes competirán por el “Bombo golpeador”, el galardón más prestigioso de este encuentro cultural.

Valentina Matiz Bernal

