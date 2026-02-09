Plan Financiero, movimientos políticos y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Semana clave para las cuentas nacionales

Esta semana el Gobierno debería publicar el Plan Financiero: el documento establece las metas del país en términos de déficit fiscal, así como las proyecciones de inflación y del valor del dólar en Colombia.

El Plan Financiero es clave, pues es una suerte de hoja de ruta de cómo el Ministerio de Hacienda está viendo el futuro de la economía nacional.

Su lectura no sólo arroja luces sobre cómo está viendo el panorama el Gobierno, sino que es escrutado en detalle por agentes del mercado y firmas calificadoras de riesgo.

🔴 Estos fueron los movimientos de De la Espriella, Cepeda y Fajardo para la campaña

Los 16 aspirantes de las tres consultas y los 12 que ya anunciaron que van directo a la primera vuelta, junto a varios partidos, tuvieron actividades durante todo el fin de semana.

Los punteros —Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo— se presentaron en plaza pública en Cúcuta, Cartagena y Bogotá, respectivamente, mientras que la Registraduría recibió los últimos ajustes de las listas al Congreso. Otros aspirantes también se movieron en diversas regiones.

Entre tanto, el Pacto Histórico inscribió de nuevo con modificaciones las listas a Cámara de Bogotá, Valle y otros departamentos, pero Cambio Radical le pidió al Consejo Nacional Electoral analizar si hay algún tipo de inviabilidad jurídica. Las votaciones legislativas serán el 8 de marzo próximo y están en juego 103 curules de Senado y 182 de la Cámara.

🔴 Investigan adicción a las redes en EE. UU.

Un jurado en Estados Unidos comenzará este analizar el lunes una serie de alegatos para decidir si Instagram y YouTube diseñaron conscientemente sus plataformas para volver adictos a los niños, un caso inédito en el que la figura de Mark Zukerberg genera divisiones.

🔴 Un menor de edad está dentro de los muertos en bombardeo del gobierno al Eln en Catatumbo

Medicina Legal dio a conocer que ya tiene identificados cinco de los siete cuerpos de quienes murieron en los bombardeos del gobierno al Ejército de liberación Nacional (Eln) el pasado 4 de enero. Dentro de los cuerpos, está el de un menor de edad.

Según el comunicado de la entidad, a su sede de Cúcuta (Norte de Santander) llegaron desde el pasado 4 de enero los siete cuerpos. Dentro de estas personas fallecidas en el bombardeo, hay tres mujeres y cuatro hombres.

Adicionalmente, Medicina Legal dijo que uno de los cinco cuerpos identificados es de un menor de edad. Los restos de cada uno de los identificados ya fueron entregados a sus familiares.

🔴 Ganador Super Bowl LX

Seattle Seahawks se consagró como nuevo campeón del Super Bowl LX con una actuación dominante de principio a fin, en un partido que tuvo como protagonista al colombiano Christian González. El esquinero brilló en defensa, evitó puntos claros y sostuvo a su equipo durante varios tramos, pero la ofensiva de los New England Patriots nunca logró carburar y jamás encontró ritmo para meterse de lleno en el juego. Mientras Seattle controlaba el reloj y el campo, Patriots sobrevivía como podía. Y al final, fuera del emparrillado, el show de Bad Bunny le dio la vuelta al mundo con un medio tiempo histórico que mezcló cultura, política y espectáculo global.

🔴 Bad Bunny en perfil sonoro

Lo que le pasó a Bad Bunny. Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como el Conejo malo, además de ser uno de los máximos exponentes del reguetón, parece ser ahora un símbolo de lo que significa ser latinoamericano en tiempos de xenofobia y discriminación en Estados Unidos. Su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl se volvió otra victoria más de su música y su defensa de los migrantes en la tierra de ICE y de Donald Trump. Esta es la historia de Bad Bunny.

