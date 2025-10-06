Premios Nobel, fin a 30 años de espera para Gustavo Sastoque y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Empiezan los anuncios de los ganadores de los Premios Nobel

Entre el lunes 6 y el viernes 10 de octubre se anunciarán los ganadores de los Premios Nobel.

La ceremonia inició, como siempre, con la entrega del Nobel de Fisiología o Medicina.

En 2024, ese premio fue para los descubridores del microARN: Victor Ambros y Gary Ruvkun. El jurado, entonces, señaló que ese hallazgo “reveló un principio nuevo de regulación genética que resultó ser esencial para los organismos multicelulares, incluidos los humanos”.

El martes se entregará el Nobel de Física y el miércoles el de Química.

🔴 Nueva licitación para operación de cementerios distritales

Esta semana será clave de cara a la nueva apertura de licitación para la operación de los cuatro cementerios distritales de la ciudad. Tras la finalización anticipada del último contrato, por incumplimientos del operador Jardines de luz y paz, el Distrito fracasó en su primer intento por ajudicar la operación de los cementerios Central, Serafín, del Norte y del Sur debido a la falta de interesados en el proceso licitatorio.Algunos privados que se habían mostrado interesados decidieron no participar debido al poco margen de utilidad que dejaba el diseño del concurso público y los inconvenientes que denunció el último operador.

Para enderezar el rumbo, el Distrito, a través de la UAESP, socializará esta semana el nuevo plan para lograr finalmente esta adjudicación, el cual incluirá COP 2.720 millones para actividades urgentes y solicitarán para el próximo año un presupuesto de COP 25,000 millones, el 90 % de los cuales se destinará a restaurar la elipse del Cementerio Central, en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Cultura. De momento, solo hay un consorcio interesado en asumir los cuatro cementerios: Montesacro S. A. S., que radicó su oferta el 29 de septiembre, y la cual está siendo evaluada por el Distrito. Sin embargo, desde el concejo alertan que la licitación, más allá de anunciar un incremento en la inversión, no actualizó precios a pesos de 2025 y tampoco incluyó el valor de las pólizas, lo cual podría hacer naufragar el próximo intento de licitación.

🔴 Hamás pidió un intercambio inmediato de rehenes por prisioneros antes de las negociaciones del plan de Trump

Hamás pidió el domingo un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes por prisioneros antes de que empiecen en Egipto las negociaciones indirectas sobre el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

Cuando faltan pocos días para el segundo aniversario del ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino contra Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí prosiguió sus bombardeos en Ciudad de Gaza.

Al menos cinco personas murieron durante la jornada, según la Defensa Civil, un servicio de socorro que opera bajo la autoridad de Hamás. Las negociaciones en Egipto partirán del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, que mandó a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner. El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes.

🔴 ¿Cómo le fue a las exportaciones en agosto de 2025?

Este lunes 6 de octubre a las diez de la mañana sale el informe mensual de exportaciones elaborado por el DANE. Este informe funciona como una radiografía del comercio exterior del país. En él se incluyen tanto las exportaciones minero-energéticas cómo las no minero-energéticas.

En julio de 2025 las exportaciones del país fueron de USD 4.429,9 millones FOB y presentaron una caída de 4,1 % en relación con julio de 2024. Este resultado se debió principalmente a la disminución de 25,6 % en las ventas de combustibles y productos de industrias extractivas.

🔴 La hora de la verdad y la reparación para Gustavo Sastoque

Este lunes 6 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, a Gustavo Sastoque se le cumplirá el deseo que, como le dijo reciente a El Espectador, esperó durante cerca de 30 años: “No me importa si castigan a quienes me hicieron daño, solo quiero que me digan que soy inocente”. En un acto simbólico, el Estado colombiano aceptará públicamente no haber velado por los derechos a la libertad personal, garantías y protección judicial del exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que pasó más de diez años en la cárcel injustamente, por una cadena de errores cometidos por la justicia.

Sastoque fue condenado el 26 de mayo de 1997 a 45 años de prisión, luego de ser señalado como responsable del asesinato de Hernando Pizarro Leongómez, hermano de Carlos Pizarro Leongómez, el 25 de febrero de 1995, en Bogotá. Pruebas erradas, falsos testigos y errores de la justicia permitieron que esa decisión fuera confirmada en segunda instancia y, una vez más, se mantuviera en firme por una orden del 13 de febrero de 2003, de la Corte Suprema de Justicia. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tras una larga investigación le dio la razón a Sastoque.

La intervención de esa instancia internacional y una comparecencia de los exguerrilleros Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron claves para que se reconociera la inocencia de Sastoque y la culpabilidad del Estado Colombiano. Los exjefes guerrilleros le dijeron a la justica transicional que fue, en realidad, la red urbana Antonio Nariño la responsable del crimen de Hernando Pizarro. No había sido Sastoque, quien durante años alegó la inocencia por la que hoy el Estado le ofrecerá disculpas.

🔴 Ciclismo en la Copa Bernocchi

El esloveno Primoz Roglic, el ecuatoriano Richard Carapaz y el colombiano Egan Bernal optan al triunfo este lunes en la 106 edición de la Copa Bernocchi-Gran Premio Banco BPM de ciclismo, que se disputa sobre 192 kilómetros con salida y meta en la localidad italiana de Legnano.

🔴Llegan los jugadores de Colombia

Los 25 convocados de Néstor Lorenzo siguen llegando a Estados Unidos para los amistosos de esta semana contra México (sábado 11 de octubre) y Canadá (martes 14 de octubre) . Estos duelos serán preparatorios para el Mundial 2026 y serán vitales para sumar puntos en el ranking FIFA.

🔴Colombia, a octavos del Mundial Sub - 20

Colombia empató 1-1 contra Nigeria y se quedó con el primer lugar del Grupo F del Mundial Sub-20 tras ganarle la posición a Noruega por criterio Fair Play. Ahora, la Tricolor se enfrentará en octavos a Sudáfrica, el miércoles a las 2:30 p.m. por Gol Caracol y El Espectador.

La selección de Colombia Sub-20 empató 0-0 frente a Noruega en Talca y, aunque dejó escapar la posibilidad de sellar anticipadamente su clasificación, se mantiene en la cima del Grupo F del Mundial junto al conjunto europeo. El partido fue intenso, con los dirigidos por César Torres dominando gran parte del juego, pero sin la efectividad necesaria para romper el cerrojo noruego. El arquero Einar Fauskanger fue la gran figura del encuentro.

Con apenas 17 años, el guardameta noruego sacó siete balones claros de gol, incluido un cabezazo de Yeimar Mosquera y un potente remate de Joel Romero que se estrelló en el horizontal. La insistencia colombiana chocó una y otra vez con la solidez del rival, que optó por defender el empate en los minutos finales. La definición del grupo queda abierta para la última fecha, pero Colombia mantiene la ventaja de depender de sí misma para asegurar la clasificación. El objetivo del plantel es quedarse con el primer lugar para disputar los octavos de final en Talca, evitando así un traslado de sede. En la última jornada tendrá que enfrentar a Nigeria, quien consiguió una victoria agónica (3-2) y respiró al sumar sus primeros tres puntos.

🔴 Se enciende debate por la reforma a la salud: así se están moviendo las fichas

La Casa de Nariño se está moviendo en varios frentes para que la última de sus grandes reformas sociales tenga el visto bueno en el Congreso. La iniciativa para cambiar el sistema de salud en Colombia, que lleva esperando su tercer debate desde hace meses, tiene tres ponencias radicadas en la Comisión Séptima del Senado, pero ninguna tiene los votos.

El 30 de septiembre comenzó el debate de la reforma y la primera que se votará es la ponencia negativa, radicada por los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático). Sin embargo, es poco probable que prospere, pues se teme que pase lo mismo que con la laboral, impulsada por el debate de una consulta popular. En el Ejecutivo de Gustavo Petro no se ha descartado una estrategia similar para esta ocasión, sumada a la discusión alrededor de una constituyente, como ya lo ha enunciado el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el mismo jefe de Estado.

Aunque estaba previsto el debate que continuara el pasado miércoles, la sesión fue aplazada y todavía no tiene fecha.