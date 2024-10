Preparativos para la COP16, aprobación de Petro y más en noticias El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Con las delegaciones en Cali, arranca la fase preparatoria de la COP16

Con la llegada de las delegaciones de los diferentes países que estarán en Cali, en la COP16, hoy y mañana se llevarán a cabo varios encuentros para empezar una tarea clave: revisar el estado de aplicación del Marco Global de Biodiversidad de Kunming Montreal, es decir, el acuerdo que pactaron las naciones hace dos años para proteger la biodiversidad.

La idea es que bajo la presidencia de la ministra Susana Muhamad, los delegados de más de 190 países presenten sus avances antes de que inicie, oficialmente, la COP16. Hasta el momento, solo 29 partes han presentado ya sus Estrategias y Planes Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por su sigla en inglés).

🔴 Aprobación de Gustavo Petro mejora, según encuesta de Invamer Poll

La aprobación del presidente Gustavo Petro pasó del 29 % al 34 % entre agosto y octubre, de acuerdo con la más reciente medición de Invamer Poll. La desaprobación también mejoró, al disminuir del 66 % al 61 %.

Es de anotar que el resultado se da en medio de la polémica que ha generado la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña de Petro, que se conoció la semana pasada. La recolección de datos, de acuerdo con la ficha técnica, se realizó del 4 al 13 de octubre.

La encuesta tiene un marco de error de 2,62 %, con 1.400 encuestas repartidas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. La ciudad donde Petro tuvo mejor aprobación para octubre es Cartagena con el 46 % frente al 18 % de Medellín. En niveles similares se encuentran Cali (45 %), Barranquilla (37 %), Bogotá (34 %) y Bucaramanga (31 %).

🔴 Comienza el Congreso de Cotelco

Hoy comienza la edición número 30 del Congreso de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en Barranquilla. Durante dos días el sector se reunirá en el Centro de Convenciones Puerta de Oro para abordar temas como tecnología, innovación y sostenibilidad.

De acuerdo con los organizadores, “el congreso enfatizará la importancia del trabajo colaborativo entre el sector público y privado para el desarrollo y consolidación de territorios con vocación turística”.

El evento contará con conferencias de expertos nacionales e internacionales para que los asistentes aprendan estrategias para incrementar el turismo desde los territorios e innovación para el nuevo consumidor.

Vale la pena mencionar que el turismo ha logrado recuperar el protagonismo que perdió con la pandemia, y este año también podría alcanzar cifras récord en términos de viajeros internacionales, como lo hizo en 2019.

Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), entre enero y agosto el país alcanzó los 4.292.311 visitantes no residentes, la cifra es 8,5 % mayor que la registrada durante el mismo periodo de 2023 (3.955.951).

🔴 Resultados contra el homicidio en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá presenta este 17 de octubre importantes resultados en su lucha contra el delito de homicidio. Esto, después de que el Concejo alertara las graves cifras de aumento de este delito que reporta 8 % de incremento este año. La rueda de prensa será presidida por el comandante de la estación de Policía de Usaquén.

🔴 Continúa debate de control político al sistema distrital de salud

Este jueves continúa la segunda parte del debate de control sobre el sistema de salud de la capital, de cara a la recta final del 2024. Ayer en el cabildo, el concejal Edward Arias, quien citó el debate, entregó su balance de control político evidenciando las deudas de las subredes. Los gerentes de las cuatro Subredes tuvieron la oportunidad de responder las inquietudes. Hubo intervenciones de Clara Name y otros concejales. Hoy, el turno es para el Distrito que presentará su balance preliminar.

🔴 Corea del Norte confirmó que voló las carreteras fronterizas

Corea del Norte confirmó que había dinamitado carreteras y ferrocarriles hacia Corea del Sur, al que calificó como un “estado hostil”, informó el miércoles la prensa estatal.

La agencia estatal norcoreana KCNA confirmó la versión divulgada por el ejército surcoreano al informar que las rutas “han sido completamente bloqueadas mediante explosiones”.

Agregó que la destrucción de carreteras y vías férreas “es una medida inevitable y legítima tomada para cumplir con el requerimiento de la constitución de la RPDC (Corea del Norte) que claramente define a la RDC (Corea del Sur) como un estado hostil”.

🔴 Buena jornada para el fútbol femenino colombiano

Independiente Santa Fe hizo historia el miércoles al vencer a Independiente del Valle en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina. El partido terminó 1-1 en tiempo reglamentario, pero las leonas se impusieron 4-2 en los penaltis gracias a la destacada actuación de la arquera Yessica Velásquez, quien atajó dos cobros. Con este triunfo, Santa Fe avanzó a su segunda final en el torneo continental, que se disputará este sábado contra Corinthians.

Por otro lado, la selección femenina Sub-17 de Colombia debutó en el Mundial con un empate 1-1 ante Corea del Sur, quedando en una posición complicada en el Grupo B. Ahora, deberá buscar la clasificación enfrentando a Estados Unidos el próximo sábado y a España el martes. La jornada del Mundial continuará este jueves con partidos claves como México vs. Corea del Norte y Kenia vs. Inglaterra en el Grupo C, además de Brasil vs. Zambia y Japón vs. Polonia en el Grupo D.