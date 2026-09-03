Presupuesto, opiniones sobre la Mineducación, exportaciones de julio y más en El Despertador

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🔴 ¿Qué tan preparado está el mercado laboral de Bogotá para la inteligencia artificial?

Este jueves, el alcalde Carlos Fernando Galán, en calidad de presidente de Asocapitales, y Oliver Wise, director del Bloomberg Center for Government Excellence de Johns Hopkins, abordarán qué empleos comenzarán a transformarse primero, cuáles trabajadores necesitarán adaptación o reconversión y qué políticas pueden anticiparse al impacto. La discusión ocurre durante la Reunión de Alcaldes de la Red de Ciudades del BID, que congrega del 2 al 4 de septiembre a más de 50 alcaldes y autoridades de América Latina y el Caribe en Bogotá y Barranquilla.

El punto de partida es una radiografía laboral considerable. Un estudio publicado en julio por Asocapitales, elaborado con datos de la GEIH del DANE entre 2021 y 2025, calcula que el 48,1 % de los ocupados de las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país trabaja en empleos altamente expuestos a la IA. Unos 3,27 millones de trabajadores, equivalentes al 26,1 %, están además en ocupaciones con alta exposición y baja complementariedad con esta tecnología, consideradas las más vulnerables a un eventual desplazamiento. El reto para Bogotá será definir cómo traducir ese diagnóstico en formación y reconversión laboral antes de que la transformación tecnológica deje atrás a una parte de su fuerza de trabajo.

🔴 Tensión en el Congreso por el debate del presupuesto 2027

El 25 de septiembre es la fecha límite de las comisiones económicas del Congreso (terceras y cuartas) para aprobar el Presupuesto General de la Nación del próximo año. Así las cosas, a esas corporaciones les queda menos de un mes para abordar y tramitar una iniciativa que busca millonarios recursos de funcionamiento e inversión. Aunque se esperaba un avance esta semana, la sesión planeada para dicho efecto terminó sin avances y fue levantada.

El debate no fluyó debido a las críticas de legisladores de oposición y oficialismo ante la ausencia de varios ministros, quienes habían sido citados para explicar los alcances de las cifras del proyecto. “Tenemos que explicarle con profundo respeto al gobierno que para defender estos temas presupuestales no podemos interactuar con delegados”, cuestionó el senador Carlos Meisel. Aún no está clara la nueva fecha de citación a debate de las comisiones.

🔴 Reacciones a la nueva Mineducación

En la noche ayer miércoles, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer que Viviane Morales no estaría más al frente del Ministerio de Educación. En su reemplazo llega Ilva Myriam Hoyos, una reconocida abogada que fue cercana al ex procurador Alejandro Ordóñez.

Se espera que este jueves reaccione el mundo político a ese nuevo nombramiento y que Hoyos dé sus primeros pronunciamientos al frente de la cartera educativa.

🔴 Hoy se mide el pulso exportador: petróleo y oro al mando

El DANE publicará en unas horas el informe de exportaciones de julio, con el antecedente de junio: las ventas externas sumaron USD 4.233 millones, un 7 % más que un año atrás, gracias al petróleo (+17,6 %) y al oro no monetario (+40,8 %). Pero hubo sombras: café y flores se desplomaron, el ferroníquel cayó 70 % y Estados Unidos compró menos crudo (-42 %). Panamá e Italia compensaron con saltos de tres dígitos en sus compras. En el semestre, las exportaciones crecieron 14 %, aunque siguen dependiendo de esos dos motores: petróleo y oro.

El dato de hoy dirá si julio mantiene el impulso o si la canasta vuelve a mostrar sus debilidades.

🔴Último día para que Maduro pida inmunidad

La defensa de Nicolás Maduro tiene hasta hoy para presentar ante un tribunal federal de Nueva York una moción de inmunidad con el objetivo de frenar el proceso penal que afronta en EE.UU.

El juez Alvin Hellerstein fijó para hoy el plazo para que la defensa presente sus argumentos, mientras que el Gobierno estadounidense tendrá hasta el 2 de octubre para responder.

La vista para abordar estas cuestiones está prevista para el 17 de noviembre, antes del juicio, que por el momento está programado para junio de 2027.

La defensa de Maduro cuestionó tanto la jurisdicción de los tribunales estadounidenses como la legalidad de la operación militar del pasado 3 de enero, que terminó con su captura en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos.

Su abogado, Barry Pollack, sostuvo en la primera comparecencia de Maduro ante el tribunal, el pasado 5 de enero, que este gozaba de inmunidad como jefe de un Estado soberano y cuestionó la legalidad de su captura y traslado.

🔴 Magistrados de la Sala Penal alertan sobre posibles riesgos para su seguridad

Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia denunciaron hechos que, según señalaron, podrían poner en riesgo su seguridad. Ante esta situación, el presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis, pidió reforzar las medidas de protección para los togados.

La alerta fue presentada inicialmente por el magistrado José Joaquín Urbano, quien advirtió sobre un supuesto plan para atentar contra personas relacionadas con la condena de más de 31 años de prisión contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como “Kiko Gómez”.

Juaquín Urbano también señaló que algunos procuradores vinculados al proceso han expresado preocupaciones por su seguridad. A esto se suma el hallazgo de una bala y una ventana rota en el piso 26 de la Procuraduría, por lo que la Corte pidió a la Policía reforzar la protección de los magistrados y sus familias.