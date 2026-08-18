18 de agosto de 2026 - 09:00 p. m.
¿Pueden dos esposos otorgar un solo testamento donde se designen mutuamente?
En este Tip Legal le explicamos si es posible que ambos esposos otorguen un solo testamento donde se designen mutuamente como beneficiarios, de acuerdo con el Código Civil.
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