¿Qué deben acreditar los niños para tener derecho a la pensión de sobrevivientes?
En este Tip Legal le explicamos qué deben acreditar los hijos menores de edad para reclamar la pensión de sobrevivientes. Además, las razones de la Corte Constitucional para reiterar que únicamente se les puede exigir el Registro Civil de nacimiento, sin imponer requisitos adicionales como la dependencia económica.
