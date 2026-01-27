Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Colombia
27 de enero de 2026 - 10:14 p. m.

¿Qué es y cómo funciona el fuero de prepensionado?

Con respecto a las personas que se encuentran a tres años o menos de cumplir con los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez, surge lo que se conoce como el fuero prepensional. Esta es una garantía en virtud de la cual dichas personas no pueden ser desvinculadas por la simple decisión unilateral del empleador, ni siquiera cuando este ofrezca pagar la indemnización correspondiente, sino que solo pueden ser despedidas bajo las causales legalmente establecidas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Germán Áxel Navas

Temas Relacionados

Fuero de prepensionado

Pensión

Vejez en Colombia

Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.