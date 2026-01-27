¿Qué es y cómo funciona el fuero de prepensionado?

Con respecto a las personas que se encuentran a tres años o menos de cumplir con los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez, surge lo que se conoce como el fuero prepensional. Esta es una garantía en virtud de la cual dichas personas no pueden ser desvinculadas por la simple decisión unilateral del empleador, ni siquiera cuando este ofrezca pagar la indemnización correspondiente, sino que solo pueden ser despedidas bajo las causales legalmente establecidas.