17 de diciembre de 2025 - 12:07 a. m.

¿Qué pasa cuando el inmueble comprado mide menos de lo informado por el vendedor?

En el Tip Legal de hoy hablamos de la figura de cuerpo cierto en los inmuebles. Cómo funciona y cómo lo podría afectar si no tiene en cuenta esto antes de comprar, aquí le explicamos.

Germán Áxel Navas

Temas Relacionados

Tip Legal

Inmuebles

Casa

Comprar

Vivienda

Cuerpo cierto

 

