25 de noviembre de 2025 - 11:09 p. m.
¿Qué pasa cuando un esposo sin contar con el otro vende cosas de la sociedad conyugal?
En este tip legal explicamos que la venta de cosas de la sociedad conyugal por parte de uno de los esposos, sin consultar al otro, es válida. Sin embargo, al interior de la sociedad conyugal hay que mirar si al momento de la venta dicha relación estaba disuelta o no.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación