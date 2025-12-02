Logo El Espectador
02 de diciembre de 2025 - 09:00 p. m.

¿Qué son las recompensas en el matrimonio?

¿Ha escuchado hablar de las recompensas en una sociedad conyugal y no entiende bien qué son? En este video le explicamos, de forma sencilla, cómo funciona este mecanismo que la ley aplica al momento de liquidar una sociedad conyugal para equilibrar el patrimonio de los esposos.

Germán Áxel Navas

