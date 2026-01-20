20 de enero de 2026 - 09:59 p. m.
¿Qué término tiene el hijo extramatrimonial, muerto su padre, para reclamar la herencia?
Al respecto, digamos que hasta hace poco tiempo la respuesta era muy fácil y contundente. ¿Por qué razón? Porque el artículo 10.º de la Ley 75 de 1968 decía de manera que el plazo era de dos años contados desde la muerte del padre. Ahora es diferente, aquí le contamos.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación