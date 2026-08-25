25 de agosto de 2026 - 09:00 p. m.
¿Quien apoya espiritualmente al testador puede ser beneficiado con el testamento?
En este Tip Legal le explicamos si es valido o no que un guía espiritual reclame una herencia, teniendo en cuenta que los herederos deben ser “capaces y dignos”, según la ley.
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