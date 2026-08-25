Home

Colombia
25 de agosto de 2026 - 09:00 p. m.

¿Quien apoya espiritualmente al testador puede ser beneficiado con el testamento?

En este Tip Legal le explicamos si es valido o no que un guía espiritual reclame una herencia, teniendo en cuenta que los herederos deben ser “capaces y dignos”, según la ley.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Germán Áxel Navas

Temas Relacionados

Tip Legal

Testamento

Herencia

Guía espiritual

Ley colombiana

leyes

herederos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.