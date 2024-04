Racionamiento de agua en Bogotá, canasta familiar de marzo y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán en Cúcuta

El canciller (e), Luis Gilberto Murillo, confirmó que el próximo 8 de abril tiene una reunión con su homólogo de Venezuela, Yvan Gil, para tratar asuntos de la agenda bilateral. La cita, prevista para realizarse en la ciudad fronteriza de Cúcuta, se desarrollará en el marco de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela. “Hay una reunión de la Comisión, que tiene varios aspectos, por mencionar algunos, tenemos el comercial, donde ya llegamos a 700 millones de dólares de intercambio. Creo que ahí hay muchos aspectos a discutir”, confirmó Murillo. Durante esta cita se podrían abordar otros temas, como las elecciones presidenciales del 28 de julio próximo en Venezuela, las cuales han despertado críticas a nivel internacional por los frenos que el régimen de Nicolás Maduro les ha puesto a las candidaturas de la oposición. Otro punto que está sobre la mesa es la denuncia periodística en torno a la injerencia de la inteligencia venezolana en territorio colombiano, y de otras naciones sudamericanas, para secuestrar, perseguir y asesinar a miembros de la oposición al régimen de Maduro.

🔴 Canasta familiar en marzo

Este viernes, el DANE revelará el comportamiento de los precios de la canasta familiar en el mes de marzo. El gobierno espera que la inflación mantenga la tendencia de los últimos meses a la baja, lo cual presionará al Banco de la República para que considere nuevos recortes de la tasa de interés, lo cual podría incentivar el consumo y darle impulso a la economía que se mantiene frenada. Luego de la asamblea nacional cafetera que organizó el gobierno, sin los representantes del gremio cafetero, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estará en el comité de cafeteros junto a la ministra de Agricultura.

🔴 Venta de armas a Israel

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió este viernes el cese de la venta de armas a Israel, invocando el riesgo de “genocidio” en Gaza, donde más de 33.000 palestinos murieron desde octubre en la guerra entre el Estado hebreo y Hamás.

Es la primera toma de posición de esta instancia de la ONU en el conflicto entre Israel y Hamás, si bien el Consejo de Derechos Humanos no dispone de medios coercitivos para obligar a que se aplique esta resolución.

Veintiocho de los 47 miembros del Consejo votaron a favor del texto, seis votaron no, entre ellos Estados Unidos y Alemania; y trece países, incluyendo Francia, India y Japón, se abstuvieron. Es la primera toma de posición de esta instancia de la ONU en el conflicto entre Israel y Hamás, si bien el Consejo de Derechos Humanos no dispone de medios coercitivos para obligar a que se aplique esta resolución.

Veintiocho de los 47 miembros del Consejo votaron a favor del texto, seis votaron no, entre ellos Estados Unidos y Alemania; y trece países, incluyendo Francia, India y Japón, se abstuvieron.

🔴 Unidad Móvil de impuestos de Bogotá recorrerá Ciudad Bolívar

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en Alborizadora Alta - puente del Indio, la unidad móvil de la secretaría de Hacienda prestará servicios de Registro en la Oficina Virtual, Impuestos predial y vehículos 2024 y Registro de Información Tributaria.

🔴 TM operará para las ‘Bichotas’: conozca las rutas y cierres viales por concierto

Durante este viernes y sábado 6 de abril, la cantante paisa ‘Karol G’ se presentará en el Estadio El Campín. La secretaría de Movilidad informó del plan de manejo de movilidad que incluirá cierres y desvíos viales desde las 00:00 horas del jueves 04 de abril y hasta las 06:00 a.m. del día 08 de abril de 2024. Asimismo, dos rutas del SITP operarán desde las 12:30 a.m. hasta las 2:30 a.m hasta el centro comercial Bulevar Niza o AV. Boyacá con Av. 1 de Mayo.

🔴 Alcalde Galán entregará detalles sobre medida de racionamiento de agua

Luego del anuncio del Distrito donde Bogotá y la Sabana tendrán racionamiento de agua por el bajo nivel de los embalses, el primer mandatario de la ciudad indicó que este viernes entregará más detalles “sobre como venimos y llegamos a esta situación que tenemos que enfrentar entre todos para lograr superar esta crisis”, como consecuencia de la sequía por el fenómeno de El Niño.

🔴 Gilberto Guerrero Díaz se posesionó como nuevo vicefiscal general de la Nación

El funcionario, elegido por la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo, es Abogado de la Universidad de Nariño, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Sumado a esto, se ha desempeñado como fiscal delegado ante tribunal desde 2010, un cargo al que llegó por medio de un concurso de méritos, según expuso el ente investigador. Además, trabajó al interior de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante las administraciones de los exfiscales generales Vivian Morales, Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez. La posesión oficial de este y otros seis funcionar.

🔴 La Procuraduría dice que la Supersalud no tiene un expediente que sustente intervenciones de Sanitas y Nueva EPS

Ayer la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas irregularidades en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas.Leal afirmó en un video en X que durante la visita a las instalaciones de la Supersalud los delegados de la Procuraduría solicitaron documentos que, según él, “por horario laboral no es posible entregar”. También dijo que no le fue notificado qué tipo de investigación era. Por su parte, el procurador Luis Ramiro Escandon rechazó las declaraciones de Leal, reiterando que se le dio copia del acto administrativo. Según la Procuraduría, con respecto a la información recopilada, no hay un expediente administrativo con “toda la información que sustentó las resoluciones de la toma de intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS”. Esto, en palabras de Escandon, genera una posible “vulneración a los principios de transparencia, publicidad y debido proceso, propios de toda actuación administrativa”.

🔴 Falleció el arquitecto colombiano Urbano Ripoll Rodríguez

Urbano Ripoll, quien fue uno de los arquitectos e ingenieros más importantes de Colombia, falleció hoy en Bogotá, a los 90 años. Fue socio de la firma PRS (Parma-Ripoll-Salmona), con la que trabajó en la construcción de diferentes íconos arquitectónicos como las Torres del Parque, el Museo de Arte Moderno y el Edificio Sabana. Además de su trayectoria profesional, Ripoll fue el compañero de vida de la artista Beatriz González durante más de 60 años, con quien contrajo matrimonio en 1964. Nacido en Barranquilla en 1934, Ripoll estudió arquitectura en la Universidad de Los Andes. Luego de graduarse en 1959, se trasladó a Rotterdam, en Países Bajos, junto a su familia en 1966, cuando ganó una beca en el Baum Centrum. Fue el precursor en Colombia de la carpintería de armar y, en 1983, fue el ganador del Premio Nacional de Arquitectura.