Recargo dominical, ayuda humanitaria en Venezuela, empalme y más en El Despertador

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🔴 Aumenta el recargo dominical y festivo

Desde este 1 de julio, como quedó establecido en la Reforma Laboral (ya Ley Laboral), comienza a regir el incremento del recargo dominical y festivo, el cual pasa a ser del 90 %.Tenga en cuenta que, para el primero de julio de 2027, el recargo pasará a ser del 100 %.Este cambio se aplicará de forma general a todos los trabajadores formales regidos por el Código Sustantivo del Trabajo y es una de las medidas que más impacto tendrá en los costos laborales de las empresas, especialmente en sectores que operan permanentemente como el comercio, el turismo, la salud o los servicios esenciales. La medida busca fortalecer el principio del descanso dominical como un derecho laboral fundamental y desincentivar la normalización del trabajo en esos días, salvo en los casos en que sea estrictamente necesario.

🔴 Esperan más ayuda humanitaria en Venezuela

Venezuela espera la llegada de más ayuda humanitaria luego de haber recibido más de 1.200 toneladas en los últimos días por los terremotos de hace casi una semana, informó este martes el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. Según cifras oficiales, los sismos causaron al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos. En la localidad de Catia La Mar, en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos, Blanco indicó que una treintena de países han dado su apoyo y que la coordinación ha sido inmediata con representantes de Estados Unidos, de América Latina y el Caribe, Europa y Asia. “Yo creo que, dentro de la tragedia, esta demostración de coordinación, de cooperación y de unidad es aleccionadora y, sin duda, marca un antes y un después en la historia de Venezuela”, expresó. Blanco dijo que se espera la llegada de más grupos rescatistas y de ayuda humanitaria para “atender la salud de los venezolanos” en centros de asistencia sanitaria instalados, principalmente, en La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron a causa de los terremotos. Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia, México, Argentina, Costa Rica, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Vietnam y otras naciones del mundo han apoyado a Venezuela para enfrentar la emergencia.

🔴 Suba recibirá la Feria Corazón IPES con servicios gratis para vendedores y emprendedores

Este miércoles 1 de julio, el Instituto para la Economía Social, IPES, realizará una nueva edición de la Feria Corazón IPES en el Portal de Suba, una jornada con servicios gratuitos de formación, empleo, orientación institucional y acompañamiento social dirigida a vendedores informales, emprendedores y ciudadanía en general. La actividad se llevará a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en la avenida Suba con avenida Ciudad de Cali. Allí, los asistentes podrán acceder a la oferta de entidades como el SENA, Colpensiones, MinTIC, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Económico y otras instituciones que brindarán apoyo en temas de educación, empleabilidad, inclusión financiera y bienestar. Según el IPES, la feria busca acercar oportunidades directamente a los territorios y beneficiar a más de 700 vendedores y vendedoras de la localidad de Suba con una atención integral y gratuita.

🔴 Avanza empalme con De la Espriella y presidente Petro alista su reunión en el Vaticano con el Papa León XIV

El presidente Gustavo Petro mantiene su agenda en Italia, horas antes de su cita con el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. La agenda presidencial estará marcada por encuentros privados, de los que podrían ser partícipes figuras como el embajador de Colombia en El Vaticano, Iván Velásquez.

En esta cita no se tienen previstos encuentros con funcionarios del gobierno italiano de Giorgia Meloni, quien representa ideales opuestos a los del jefe de Estado Colombiano. Asimismo, Petro se encontraría ultimando los detalles de su diálogo con el Papa, a quien inicialmente hablará de paz, justicia social y la defensa de la vida.

La cita esta prevista para este jueves 2 de junio, razón por la que desde Italia se encuentra al tanto de algunos hechos de la política nacional. En esa misma jornada iniciará el proceso de empalme con el gobierno de Abelardo de la Espriella con una cita en la Casa de Nariño entre José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, y el ministro delegatario Germán Ávila.

🔴 Famoso director condenado a prisión por defraudar a Netflix

El director Carl Rinsch, que se pensaba sería condenado a una larga pena, finalmente obtuvo una corta sentencia, gracias a que familiares y amigos enviaron cartas y mensajes que respaldaban sus problemas de salud mental.Rinsch recibió el lunes 29 de junio una pena de 30 meses tras las rejas, así como el pago de cerca de 11 millones de dólares en restitución a la plataforma Netflix, tres años de libertad vigilada, la obligación de participar en un tratamiento de salud mental y la prohibición de consumir “narcóticos y otras drogas de ese tipo” anunció Variety.Los problemas para el director, que entrará en prisión el próximo 1 de septiembre, ocurrieron en medio del proyecto ‘White Horse’, una serie de ciencia ficción planeada por Netflix, y donde él habría gastado millones de dólares, destinados a la producción en asuntos que nada tenían que ver con la serie. Invirtió en criptomonedas e hizo compras de lujo como varios automóviles de gama alta.El jurado declaró culpable al director de los delitos relacionados con fraude electrónico y blanqueo de capitales.