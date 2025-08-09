Recorrido del Desfile de Silleteros 2025: horarios y cierres viales

Conozca por dónde pasará el desfile, a qué hora comienza y los cierres viales que habrá. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La edición número 68 del Desfile de Silleteros cerrará la Feria de las Flores 2025 el domingo 10 de agosto, con un homenaje a la tradición campesina y la identidad paisa. Organizado por la Alcaldía de Medellín, este desfile reúne a decenas de familias silleteras que exhiben adornos florales en un acto cultural que estará lleno de simbolismo. Debido a esto, a continuación, le contamos los detalles más importantes que debe tener en cuenta sobre esta celebración.

Le puede interesar: Programación Feria de las Flores 2025: esta es la agenda de conciertos

¿Cuándo es el desfile de los silleteros en Medellín en 2025?

Según la programación oficial de la Feria de las Flores, el tradicional Desfile de Silleteros, uno de los eventos más emblemáticos, se realizará el domingo 10 de agosto de 2025, partiendo desde el Puente de Guayaquil y llegando hasta la Plaza Mayor.

¿A qué hora empieza el Desfile de Silleteros?

El desfile comenzará alrededor de las 2:00 p. m., aunque se recomienda llegar con suficiente anticipación para asegurar una buena ubicación. Desde primeras horas de la mañana habrá cierres viales y accesos controlados en los tramos del recorrido.

¿Cuál es la ruta del Desfile de Silleteros?

La ruta parte del Puente Monumental de Guayaquil, punto que es la salida de los silleteros. Desde allí, avanzarán por el soterrado del río Medellín y luego continuarán por la avenida Ferrocarril.

El trayecto sigue recto en dirección norte-sur, pasando por varios puntos de acceso peatonal seguros (Puente Guayabal, Avenida 33, entre otros) y se extiende hasta un lado de la Plaza Mayor, donde está ubicada la meta. En ese tramo final, los silleteros bordean el Teatro Metropolitano, atraviesan el Parque de los Pies Descalzos y rodean el edificio de EPM. La llegada es en el sector de la carrera 55, muy cerca de las instalaciones de Plaza Mayor y la avenida San Juan.

Cierres viales del Desfile de Silleteros

Para garantizar la seguridad y movilidad durante el desfile, la Secretaría de Movilidad de Medellín decretó cierre total de la vía al corregimiento Santa Elena, desde el sábado 9 de agosto a la 1:00 p. m. hasta el domingo 10 de agosto a las 10:00 a. m., con acceso restringido solo a residentes y vehículos autorizados.

Categorías de silletas y participantes

En esta edición participarán 540 silleteros provenientes del corregimiento de Santa Elena en las siguientes categorías:

Tradicional

Emblemática

Monumental

Artística

Comercial

Infantil

Juvenil

Cada uno representando su herencia y tradición familiar y cultural.

Conozca: La Feria de las Flores impulsa el turismo rural en Antioquia

El Desfile de Silleteros no solo es el acto de clausura de la Feria de las Flores, sino una de las manifestaciones culturales más importantes del país.