Recta final de fase de grupos, conmoción en Venezuela, plan Éxodo y más en El Despertador

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🔴 Recta final de la fase de grupos del Mundial 2026

Este viernes 26 de junio se disputará la tercera y última jornada de los grupos I, H y G, con todos los partidos de cada zona programados en simultáneo para definir a los clasificados a la fase eliminatoria.

La jornada comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) con uno de los encuentros más atractivos de esta fase: Noruega enfrentará a Francia en un duelo directo por el liderato del Grupo I. Ambas selecciones llegan con puntaje perfecto, tras sumar seis de seis posibles, por lo que el ganador se quedará con el primer lugar de la zona. En el otro compromiso del grupo, Senegal se medirá con Irak. Los iraquíes ya están eliminados, mientras que los africanos buscarán una victoria que les permita soñar con avanzar como uno de los mejores terceros.

El segundo turno será a las 7:00 p. m. con la definición del Grupo H. Uruguay chocará contra España, mientras que Cabo Verde se enfrentará a Arabia Saudita. La selección uruguaya está obligada a ganar después de empatar en sus dos primeras presentaciones y necesita una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación. España, por su parte, llega fortalecida tras golear a Arabia Saudita en la jornada anterior.

La actividad del día finalizará a las 10:00 p. m. con los partidos del Grupo G. Nueva Zelanda enfrentará a Bélgica, mientras que Egipto jugará frente a Irán. Los egipcios lideran parcialmente la zona con cuatro puntos, mientras que Bélgica, una de las selecciones favoritas antes del inicio del torneo, apenas suma dos unidades y está obligada a conseguir un triunfo para evitar una eliminación temprana.

Dónde ver los partidos del viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia (2:00 p. m.): DirecTV Sports, Paramount+ y Win Sports.

Senegal vs. Irak (2:00 p. m.): DirecTV Sports y Paramount+.

Uruguay vs. España (7:00 p. m.): DirecTV Sports, Paramount+, Caracol, RCN y Disney+.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (7:00 p. m.): DirecTV Sports y Paramount+.

Nueva Zelanda vs. Bélgica (10:00 p. m.): DirecTV Sports y Paramount+.

Egipto vs. Irán (10:00 p. m.): DirecTV Sports y Paramount+.

🔴 Estas son las fuerzas en nuevo Congreso que se han declarado como gobierno u oposición

Cambio Radical se sumó a las bancadas que apoyarán desde el Congreso las iniciativas del electo presidente, Abelardo De la Espriella. En las cuentas están hasta ahora Salvación Nacional, Centro Democrático y Creemos.

La última de las anexiones fue Cambio Radical, el partido que cuenta con 7 senadores y 12 representantes a la Cámara, que serán escuderos de los proyectos de ley del nuevo presidente.

La decisión se tomó en una reunión en Bogotá donde asistió parte de la bancada de los electos junto a los codirectores Enrique Vargas Lleras y Fuad Char, con el fin de “avanzar en la planeación del trabajo legislativo de cara a la instalación del Congreso el próximo 20 de julio”.

Mientras tanto el Pacto Histórico fue el primer partido en declararse como oposición, donde estarán los congresistas por el estatuto de oposición Iván Cepeda y Aida Quilcué.

Otras colectividades como el partido de La U o la Aliansa Verde buscan que posición tomar a partir del 20 de julio.

🔴 Danilo Rueda responde sobre audios de sus reuniones con Clan del Golfo y defiende su gestión

Danilo Rueda, el primer comisionado de Paz de la administración de Gustavo Petro, respondió este 25 de junio a la investigación de Noticias Caracol que reveló audios de reuniones sostenidas en 2022 con integrantes del Clan del Golfo, en las que habría ofrecido –en el marco de la paz total– frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas de influencia de esa organización armada.

A través de un comunicado, Rueda aseguró que el informe periodístico no incluyó su versión de los hechos y denunció amenazas y estigmatizaciones. “Ante la furia desatada en redes a raíz de un informe periodístico que no contrastó mi versión, se me ha estigmatizado y se me ha amenazado. Ante la imposibilidad de dar a conocer el contexto correspondiente, me permito realizar las siguientes precisiones”, escribió el exfuncionario.

Sin embargo, la Unidad investigativa de Noticias Caracol sí contactó al excomisionado, pero Rueda no respondió las preguntas.

Rueda defendió además su gestión como cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 y aseguró que todas sus actuaciones se desarrollaron “conforme a la Constitución, la ley y el derecho internacional”.

🔴 Sigue la conmoción en Venezuela por los terremotos del miércoles

Venezuela vive conmocionada por los efectos de los dos fuertes terremotos que sacudieron el miércoles el centro del país y movilizaron la solidaridad internacional en ayuda a los damnificados por una tragedia de proporciones aún desconocidas. Este viernes continuará la jornada de rescate en La Guaira y Caracas, dos de los puntos más afectados.

🔴 Bogotá presenta su plan éxodo de movilidad para este puente festivo

Desde las 6:30 a.m., la Secretaría de Movilidad, junto a la seccional de Tránsito de la Policía de Bogotá, presentarán las principales medidas a implementar durante uno de los puentes festivos del año con mayor número de viajeros: el puente de San Pedro y San Pablo.

Para este fin de semana festivo, se espera la salida de cerca de 1 millón de vehículos por los principales corredores de la capital, por lo que las autoridades implementarán medidas para gestionar el tráfico y garantizar una movilidad segura y eficiente, desde el acompañamiento de unidades, entre Grupo Guia, Agentes Civiles de Tránsito y la Seccional de Tránsito; así como la activación de intermitencia semafórica e implementación de reversibles.