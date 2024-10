Reforma laboral, moción de censura al Minhacienda y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴La reforma laboral y su camino en el Legislativo

Tras muchas dilaciones, la reforma laboral siguió su camino en el Congreso. El lunes, la cita fue en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde varios artículos del proyecto del Gobierno fueron aprobados por una arrolladora mayoría.

Al cierre de la sesión legislativa de este lunes, la plenaria de la Cámara aprobó siete de los 81 artículos que componen la reforma laboral.

El debate se retomará este martes, al mediodía, con la votación de los artículos relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales.

🔴Senado votará moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

A las 3:00 p.m., la plenaria del Senado votará la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su supuesto involucramiento en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Desde que estalló el caso, Bonilla se ha visto involucrado por las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes fueron director y subdirector, respectivamente, de la unidad. Los exfuncionarios del Gobierno Petro han dicho que el ministro de economía les habría ordenado, supuestamente, entregar contratos y recursos a congresistas para que respaldaran los proyectos del gobierno. Sin embargo, Bonilla aseguró ante el Senado que se trata de “chismes de la prensa” y que no hay pruebas concretas en su contra.

Pese al impacto del caso y a que la relación entre Ejecutivo y Legislativo se ha enfriado, es poco probable que la moción prospere. Así, lo más seguro es que cuando termine la votación, quedaría como un nuevo episodio en el que los legisladores mostrarán su inconformismo con la Casa de Nariño.

🔴Choque entre Consejo de Estado y Corte Constitucional por elección de magistrado del CNE

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional están enfrentados por la nulidad en la elección de Altus Baquero como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Corte Constitucional revocó, el pasado 20 de agosto, un fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que había anulado la elección de Baquero, argumentando que se vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a cargos públicos.

El Consejo de Estado, por su parte, solicitó a la Corte revertir esa decisión, afirmando que esta se extralimitó en sus competencias y violó el derecho al debido proceso. Según el Consejo de Estado, la Corte suspendió la sentencia sin darles oportunidad de defensa y tomó decisiones que exceden su mandato constitucional.

El conflicto se originó cuando Baquero interpuso una tutela alegando que su experiencia profesional había sido mal evaluada para el cargo. La Corte Constitucional le dio la razón y ordenó suspender la nulidad de su elección, mientras el Consejo de Estado defendió su fallo inicial. El choque entre las cortes persiste mientras se debate quién tiene la competencia en el caso.

🔴Debate Walz-Vance

Los candidatos a vicepresidente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y el senador republicano por Ohio, JD Vance, se enfrentarán este martes a las 8:00 p. m. en su primer y posiblemente único debate.

Sus objetivos principales serán arrancar más apoyos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, defender a sus jefes -la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump-, presentarse a los estadounidenses como posibles reemplazos de la Casa Blanca y evitar los golpes de sus contrincantes sin quedar en evidencia.

🔴Se posesiona Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asumirá el martes como la primera mujer en la presidencia de México, un país sacudido por una escalada de inseguridad y que enfrenta desafíos en lo económico y lo diplomático en vísperas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

“Es tiempo de mujeres y de transformación”, proclamó en varias ocasiones la líder izquierdista, quien va a recibir la banda presidencial de las manos del muy popular mandatario saliente, su mentor Andrés Manuel López Obrador.

Luego jurará ante el Congreso, en el cual el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) y sus aliados disponen de una mayoría calificada para cambiar la Constitución sin los votos de la oposición.

A la ceremonia, Sheinbaum invitó a los principales líderes izquierdistas latinoamericanos, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

🔴Así se jugará la segunda fecha de la Champions League

Después del estreno del nuevo formato de la Liga de Campeones, este martes se jugará la segunda fecha del torneo de clubes más importante del mundo.

Hoy los partidos se dividirán en dos turnos. A las 11:45 a.m., jugarán: RB Salzburg vs. Stade Brestois y Stuttgart vs. Sparta Praha. A las 2:00 p.m. van: Dortmund vs. Celtic F. C., PSV vs. Sporting Lisboa, Slovan Bratislava vs. Manchester City, Barcelona vs. Young Boys, Leverkusen vs. Milan, Inter vs. Estrella Roja, Arsenal vs. PSG y Shakhtar vs. Atalanta.

Tras la primera fecha, los tres líderes de la liguilla son, todos con tres puntos, son: Bayern Múnich, Celtic y Bayer Leverkusen.

🔴Julia Roberts recibirá un César Honorífico

La actriz estadounidense Julia Roberts recibirá un César honorífico del cine francés por el conjunto de su carrera, anunció este 30 de septiembre la Academia, que considera a la inteprete como un “icono del cine mundial”.”Su presencia fascina, es una fuente de inspiración y un icono mundial”, indicó la Academia de los César en un comunicado, en el que repasó la carrera de la intérprete, cuya consagración internacional llegó con el papel de Vivian Ward en la película “de culto” de Garry Marshall. Ese papel le valió un Globo de Oro y una nominación a mejor actriz en la ceremonia de los Óscar.Julia Roberts recibirá el César en la gala del próximo 28 de febrero en el Olympia de París y tomará el relevo del director estadounidense Christopher Nolan y la francesa Agnès Jaoui, a los que se otorgó el año pasado.

“La riqueza de su interpretación no conoce límites”, señala la Academia de los César, que subraya que ha trabajado para grandes directores como Steven Soderbergh, Mike Nichols o Luca Guadagnino.