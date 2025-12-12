Reglas sobre Airbnb, extradición de “Pipe Tuluá”, Corina Machado y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Extradición de líder de La Inmaculada, “Pipe Tuluá”, avanza durante conversaciones exploratorias del Gobierno con el grupo

Tras la autorización del presidente Gustavo Petro para iniciar los acercamientos exploratorios y contactos con el grupo criminal conocido como “La Inmaculada”, se dio a conocer que el primer mandatario también dio luz verde a la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, jefe de esta banda.

Por su parte, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, indicó que alias “Pipe Tuluá” aceptó su extradición, razón por la cual el Gobierno de Petro adelantó su envío al país norteamericano durante las conversaciones exploratorias con “La Inmaculada”. Sin embargo, señaló que dichas negociaciones siguen abiertas.

“Pipe Tuluá” cuenta con un amplio prontuario delictivo, con cuatro condenas y once investigaciones activas por distintos delitos. Además, el gobierno revisó los cuatro cargos por narcotráfico por los que lo solicita el país norteamericano. El pasado 12 de noviembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición del criminal, tras revisar los documentos y pruebas presentados por Estados Unidos.

🔴 Siguen los detalles sobre el escape de Machado

El veterano de guerra Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue, la organización internacional de rescate que facilitó la salida de Venezuela de la opositora María Corina Machado para asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz en Noruega, convocó este viernes una rueda de prensa virtual desde Tampa (Florida) para ofrecer más detalles sobre la salida de la Nobel del país caribeño.

🔴 Latinos decepcionados con Trump

Uno de cada tres latinos que votaron por el presidente estadounidense, Donald Trump, en las últimas elecciones expresa arrepentimiento o decepción por las políticas adoptadas por el mandatario y culpan al Partido Republicano del aumento del coste de la vida, según una encuesta realizada por organizaciones civiles.

Organizaciones civiles realizan una rueda de prensa para discutir las conclusiones de una encuesta sobre la caída del apoyo latino al presidente estadounidense.

🔴 Arce ante la justicia

El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) comparece ante un juez cautelar que definirá si el exgobernante va a prisión preventiva por tres meses, como solicita la Fiscalía, por una investigación por presunta corrupción cuando era ministro del Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

🔴 Resultados operativos contra vandalismo en semáforos

A partir de la noche de ayer, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó 15 unidades, junto a otro puñado de guardas de tránsito, para hacer vigilancia exclusiva en 45 intersecciones semafóricas de Kennedy y Bosa. Lo anterior, con el fin de evitar actos vandálicos y sistemáticos que han tenido lugar en la última semana, y cuyas consecuencias han sacado de servicio a medio centenar de semáforos, generando trancón y riesgo de siniestralidad.

Hoy, a primera hora del día, las autoridades darán a conocer los primeros resultados contra estos ataques a la infraestructura de tránsito, con nuevas capturas, así como conocimiento de inteligencia sobre las motivaciones detrás de estos actos. Por un lado, hay quienes defienden que los ataques son hechos aislados de ladrones que solo buscan hurtar los cables y circuitos para venderlos en el mercado negro. Pero, en la otra antípoda, están quienes creen que son ataques deliberados de estructuras en la sombra que buscan colapsar la movilidad y sabotear las labores de la Secretaría de Movilidad.

🔴 Crece la tensión por el caso del Fondo de Adaptación

Después de que la directora del Dapre, Angie Rodríguez, denunciara presuntos malos manejos en el Fondo de Adaptación, responsabilizando en parte al exgerente del fondo, Carlos Carrillo, la situación se ha tornado cada vez más tensa.

El ahora director general de la UNGRD, afirmó en una reciente rueda de prensa que la denuncia de Rodríguez era una “canallada”. “Es un capítulo más en la historia universal de la infamia. Le queda claro a todos: yo me he puesto la camiseta por este proyecto político, mi lugar es estar en el primer gobierno de izquierda en el país, no soy un oportunista”, sostuvo Carrillo.

Por su parte el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien es cercano a la directora del Dapre, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X afirmando que Carrillo “no ha sido capaz de desmentir una sola vocal de las denuncias que hizo Angie Rodríguez esta mañana y solo ha querido desviar el tema [...]. Tiene que ser uno muy bobo para caer en esa trampa”.

🔴 Gobierno y Airbnb buscan reglas claras para el turismo digital

El Ministerio de Comercio abrió la discusión sobre cómo actualizar el Registro Nacional de Turismo frente al auge de plataformas como Airbnb. Solo en Bogotá, la aplicación registró más de 35 millones de búsquedas de estancias en el primer semestre de 2025, y los huéspedes y anfitriones generaron más de COP 3.100 millones en ingresos directos e indirectos el año pasado.

En reunión con Airbnb, AmCham y gremios del sector, el Gobierno insistió en que no busca frenar la expansión de los nuevos modelos, sino ordenar un mercado que mezcla economía colaborativa y comercio tradicional. El borrador del decreto sigue en ajuste con observaciones de empresarios, anfitriones y autoridades locales.

🔴 Petro autoriza diálogos exploratorios de paz con el grupo criminal La Inmaculada, que opera en Tuluá

A través de una resolución ejecutiva firmada el pasado 5 de diciembre, el presidente Gustavo Petro autorizó los acercamientos exploratorios y contactos con el grupo criminal conocida como La Inmaculada o la Oficina de Tuluá.

Según la resolución, esto se hace para “verificar la voluntad real de paz” de esa banda criminal y “avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos los objetivos indicados por el presidente de la República”.

La Inmaculada es acusado de múltiples delitos cometidos en Tuluá, Valle del Cauca, que incluyen extorsión, narcotráfico, amenazas y atentados. El grupo de crimen organizado es señalado también de ser el responsable de amenazar a jueces y fiscales del municipio, entre otros crímenes.

En el documento queda explícito que para ese diálogo están autorizados Jorge Arturo Lemus, actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Ricardo Rey, actual director de contrainteligencia de la DNI y Alexánder Rojas.