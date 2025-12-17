Relatos país: el premio que honra el legado de Guillermo Cano Isaza./Imagen de referencia.

El periodismo que defendió Guillermo Cano Isaza se basaba en una idea simple, pero exigente: escuchar. Escuchar a las regiones, a las víctimas, a quienes viven el país lejos de los focos mediáticos. Este 17 de diciembre, cuando se cumplen 39 años de su asesinato, esa visión toma nueva forma con la primera entrega del premio Relatos de país. Una convocatoria que reúne historias desde distintos rincones del país, donde la crónica se erige como herramienta para comprender la diversidad, los desafíos y las voces que conforman la nación....