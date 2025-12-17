Logo El Espectador
Colombia
Relatos país: el premio que honra el legado de Guillermo Cano Isaza

A 39 años del asesinato del director de El Espectador, la fundación que lleva su nombre entregó por primera vez un premio que exalta la crónica como herramienta para narrar a Colombia desde sus regiones, memorias y voces menos escuchadas. La crónica ganadora es “Cuando el miedo se llena de agua”, un relato sobre la cotidianidad del pueblo San José de Uré en Córdoba.

Redacción Colombia
17 de diciembre de 2025 - 10:00 a. m.
Relatos país: el premio que honra el legado de Guillermo Cano Isaza./Imagen de referencia.
El periodismo que defendió Guillermo Cano Isaza se basaba en una idea simple, pero exigente: escuchar. Escuchar a las regiones, a las víctimas, a quienes viven el país lejos de los focos mediáticos. Este 17 de diciembre, cuando se cumplen 39 años de su asesinato, esa visión toma nueva forma con la primera entrega del premio Relatos de país. Una convocatoria que reúne historias desde distintos rincones del país, donde la crónica se erige como herramienta para comprender la diversidad, los desafíos y las voces que conforman la nación....

Por Redacción Colombia

