Ruta del desfile militar del 20 de julio en Tunja, Pasto, Bucaramanga, Cali, Medellín y más

Desfile conmemorativo 20 de julio en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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El próximo lunes 20 de julio Colombia conmemora los 216 años del Grito de Independencia con distintos actos protocolarios, ceremonias militares y actividades cívicas en las principales ciudades del país. Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, organismos de socorro y autoridades locales acompañarán los desfiles patrios que se realizarán en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja y Pasto, entre otras ciudades del país.

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Barranquilla

La avenida del Río del Gran Malecón será el escenario del desfile militar y policial, que iniciará a las 5:00 p.m., desde el sector Nativo, a la altura del skatepark, hasta el sector Puerta de Oro, y contará con la participación de más de 1.600 uniformados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.

El acceso al recorrido será exclusivamente peatonal por las calles 72, 78 y Puerta de Oro. No habrá parqueaderos habilitados, por lo que las autoridades recomiendan el uso de transporte público. La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dispuso el cierre total de la avenida del Río entre la rotonda del corredor portuario y Puerta de Oro, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Medellín

Según la Alcaldía de Medellín, el desfile militar reunirá a alrededor de 5.000 integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía, organismos de socorro y entidades distritales, que recorrerán 4,1 kilómetros por las principales vías de la ciudad. La jornada iniciará a las 7:00 a.m. en el Aeroparque Juan Pablo II y culminará en el Parque de los Pies Descalzos.

La Secretaría de Movilidad implementará cierres viales entre las 7:00 y las 10:30 a.m. en sectores como la carrera 70, la avenida Bolivariana, la avenida San Juan y la carrera 58. En total, 180 agentes de tránsito estarán a cargo de la regulación.

Cali

La Alcaldía de Santiago de Cali confirmó que el desfile militar y policial contará con la participación de más de 1.200 hombres y mujeres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. El recorrido iniciará sobre la avenida Cuarta Norte, a la altura de la Plazoleta Jairo Varela, y avanzará por la avenida Sexta hasta el sector del puente de Chipichape, entre las 10:00 a. m. y aproximadamente la 1:00 p. m.

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Bucaramanga

En la capital santandereana, las Fuerzas Militares y la Policía protagonizarán el tradicional desfile patrio sobre la carrera 27; mientras tanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Santander y diversos sectores sociales realizarán una concentración en el Parque Santander a partir de las 9:00 a.m.

Los cierres viales empezarán desde los ensayos programados para el viernes 17 y sábado 18 de julio, cuando la carrera 27 permanecerá cerrada entre las calles 36 y 56 durante la noche de ambas jornadas. El lunes 20 de julio la restricción será total desde las 6:00 a.m., y como alternativas, las autoridades recomendaron utilizar las carreras 33, 15, 21 y 22.

Tunja

La Primera Brigada del Ejército Nacional, en articulación con la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía Mayor de Tunja y la Policía Nacional, organiza el desfile en la capital boyacense. El evento iniciará a las 9:00 a.m. desde el Bosque de la República, continuará por la carrera Novena hasta la Plaza de Bolívar y finalizará en el Parque de Las Nieves. El ensayo general se realizará el sábado 18 de julio a partir de las 6:00 p.m.

Pasto

El desfile militar iniciará a las 9:00 a.m. en el sector de la Avenida Los Estudiantes, al norte de la ciudad, y avanzará hasta la Plaza de Nariño, donde se instalará una tarima para los actos conmemorativos. La ceremonia contará con la presencia de las principales autoridades locales y departamentales. Las autoridades han dispuesto medidas especiales de seguridad, teniendo en cuenta que también se han convocado movilizaciones sociales para esa jornada.