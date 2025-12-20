Se cumplen 30 años del accidente aéreo más grave en la historia de la aviación en Colombia

Imagen de archivo del expediente del accidente del vuelo 965 de American Airlines, que había salido de Miami con destino a Cali y se estrelló antes de aterrizar contra un cerro en inmediaciones de Buga, Valle. Foto: Archivo Particular

El 20 de diciembre de 1995 el vuelo 965 de American Airlines que había salido de Miami con destino a Cali, lleno de familias que viajaban a la capital del Valle del Cauca a pasar las fiestas de Navidad, se estrelló antes de aterrizar contra un cerro en inmediaciones del municipio de Buga.

En total, 159 personas murieron en aquella tragedia área, la más grande en Colombia después de la explosión terrorista del avión de Avianca a la altura de Soacha, al sur de Bogotá, que cobró la vida de 110 pasajeros y es atribuida a un atentado terrorista del...