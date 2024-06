Se inicia la Copa América y finaliza la legislatura en el Congreso: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Últimas horas del Congreso

Hoy termina la actual legislatura en el Congreso y los senadores y representantes saldrán a receso legislativo hasta el próximo 20 de julio. Desde la mañana, iniciarán las plenarias en ambas cámaras para evacuar un gran número de proyectos que de no discutirse hoy se hundirán. El Senado y la Cámara priorizarán la iniciativa con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro ampliaría su cupo de endeudamiento en USD17.000 millones y se continuará con el trámite de otros proyectos y la conciliación de aquellos que ya lograron el sí. Aunque aún no se conoce una citación formal a horas extraordinarias, se espera que el Gobierno las anuncie a las 00:00 del 21 de junio. También está por definirse cuáles serían los proyectos que se discutirían en extras.

🔴 Fecode decide si continúa o no el paro

A las 8:30 a.m. de este jueves, 20 de junio, Fecode realizará un encuentro en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en el que se espera que confirme si sigue o no en paro nacional. Hasta la noche del 19 de junio, la federación, que reúne a los sindicatos de los maestros, había reiterado su intención de continuar en paro hasta que no tuvieran completa certeza de que el proyecto de la ley estatutaria de educación se hundiría. Mientras tanto, la ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró que presentará nuevamente ese proyecto para la próxima legislatura.

🔴 Expectativa con las importaciones de abril

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelará, a las 10 de la mañana, los datos de importación de abril de este año. Mientras que el Índice de Seguimiento Económico apuntó que la economía repuntó 5,52 % en el cuarto mes de 2024, las compras externas, en cambio, vienen cayendo desde diciembre de 2023. En marzo, las importaciones fueron US$4.757,3 millones (CIF), un desplome de 18,8 % comparado con el mismo mes del año pasado. Esta caída se debió principalmente por las importaciones manufactureras y el grupo agropecuario, que disminuyeron 22,1 % y 23,6 %, respectivamente. Solo se salvaron los combustibles, que se impulsaron 21 %.Las importaciones desde Estados Unidos representaron 29,2 % del total, seguido de China, Brasil, Francia, México, Alemania e India.

🔴 Arranca la Copa América 2024

Lionel Messi y su Argentina campeona del mundo inician este jueves la defensa del título de la Copa América que ganaron hace tres años en Brasil. Canadá, uno de los anfitriones del Mundial-2026, será el termómetro que medirá el favoritismo de la Albiceleste en el debut en Atlanta. Argentina llega a la Copa América de Estados Unidos avalada por un invicto de 20 partidos sin derrotas, desde aquella sorpresiva ante Arabia Saudita en Catar-2022. “A la gente le digo lo de siempre, que vamos a jugar, a dar lo máximo, que estamos con ganas de seguir intentando y seguir consiguiendo cosas”, Messi, que a sus 36 años disputará su séptima Copa América, quizás la última de su fantástica carrera.

🔴 Claudia Sheinbaum anunciará los principales cargos de su gabinete presidencial

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentará oficialmente a todo o parte de su gabinete el 20 de junio. El gabinete legal comprende algunas áreas importantes como elegir al titular de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Turismo, entre otras. Entre especulaciones y las fechas no definidas que circularon, Rogelio Ramírez fue el primer integrante confirmado en su gabinete, quien ocupará la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

🔴 Debate por puntos críticos de basuras y jornada de protesta de recicladores

Para este jueves 20 de junio, a las 9:00 a.m., está citado el debate de control político por la varios puntos críticos de basuras y la situación de seguridad en la ciudad. El debate de control político está citado por los concejales de la Alianza Verde Andrés Castellanos y Julián Espinosa. Al debate asistirán, en calidad de citados, Consuelo Ordóñez, directora de la UAESP; César Restrepo, secretario de Seguridad; Vanessa Velasco, secretaria de Habitat; Natasha Avendaño, Gerente General del Acueducto y Ana María Cadena, secretaria de Hacienda. En simultáneo, organizaciones de recicladores anunciaron que llevarán a cabo una manifestación pacífica en la plazoleta del Concejo de Bogotá desde las 8:00 a.m. para exigir que se respete su derecho al trabajo y expresar sus reparos frente a las políticas que en materia de basuras se han adoptado.