21 de julio de 2026 - 09:00 p. m.
¿Se puede oponer a un matrimonio? Esto es lo que dice la ley
¿Alguna vez ha querido oponerse a un matrimonio? En este Tip Legal le explicamos cómo puede hacerlo de manera jurídica y los impedimentos bajo los que se puede anular el matrimonio civil.
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