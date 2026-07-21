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21 de julio de 2026 - 09:00 p. m.

¿Se puede oponer a un matrimonio? Esto es lo que dice la ley

¿Alguna vez ha querido oponerse a un matrimonio? En este Tip Legal le explicamos cómo puede hacerlo de manera jurídica y los impedimentos bajo los que se puede anular el matrimonio civil.

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Germán Axel Navas

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