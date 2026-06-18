Segunda ronda del Mundial, cómo le fue a la economía en abril y más en El Despertador

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🔴 Mundial 2026: arranca la segunda fecha de la fase de grupos

Este jueves se disputará íntegramente la segunda jornada de los grupos A y B del Mundial de 2026. La actividad comenzará con el duelo entre República Checa y Sudáfrica (11:00 a.m.), dos selecciones que arrancaron con derrota y que necesitan sumar para no comprometer sus opciones de clasificación. Más tarde será el turno de Suiza contra Bosnia y Herzegovina (2:00 p.m.), un partido clave en una zona que comenzó muy equilibrada tras los empates de la primera fecha.

El cierre de la jornada traerá dos encuentros con mucho peso en la lucha por los primeros lugares. Canadá, uno de los anfitriones, se enfrentará a Catar desde las 5:00 p.m. en busca de su primera victoria tras igualar en el estreno, mientras que México y Corea del Sur protagonizarán el partido más atractivo del día (8:00 p.m.). Ambos ganaron en la primera fecha y el vencedor sellará su presencia en los dieciseisavos de final de este certamen.

🔴 Caso Juan Felipe Rincón: audiencia de apelación tras nuevas imputaciones

Este miércoles a las 4:30 p. m. se realizará la audiencia de apelación dentro del proceso por la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del general de la Policía Nacional William Rincón. La diligencia se produce semanas después de que la Fiscalía imputara a cinco personas por delitos como tortura, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio, entre otros. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y ahora la justicia estudiará los recursos de apelación presentados por las defensas.

🔴Se instalará oficialmente la Zona de Ubicación Temporal para la disidencia de Mendoza

Este jueves, 99 integrantes de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) –al mando de Walter Mendoza– ingresarán a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) ubicada en Valle del Guamuez, Putumayo. El 57 % son jóvenes entre 19 y 29 años.

La jornada previa a la instalación no estuvo exenta de polémicas. Al debate que ha generado que su comienzo coincida con la recta final de las elecciones presidenciales del próximo domingo, se sumó la decisión de un juez de la República, conocida el miércoles, en la que ordenó frenar el proceso.

Pese a la orden, la delegación del Gobierno en esa mesa de paz afirmó que el proceso sigue. De acuerdo con Armando Novoa, jefe de la delegación del Ejecutivo en ese diálogo, “se procederá la impugnación inmediata de esa decisión”. Novoa señaló que la decisión el juzgado es “incompatible” con el proceso de reincorporación y afirmó que no se puede dar cumplimiento a esa orden dado el avance de las actividades.

🔴 ¿Cómo le fue a la economía colombiana en abril?

Este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) con corte a abril.

Esta es una herramienta que mide el comportamiento, mes a mes, de las actividades primarias (agricultura, ganadería, caza y pesca), secundarias (manufacturas y construcción) y terciarias (comercio, transporte, turismo, servicios financieros, educación y salud, entre otros).

En la práctica, sirve para saber si la economía está creciendo o disminuyendo sin tener que esperar a que se publique el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.

En marzo, el índice fue de 3,98, lo que se tradujo en una disminución si se pone frente al consolidado del mismo mes del año pasado, que fue de 4,46.

🔴 Nuevo Conpes de discapacidad

En horas de la tarde, el Departamento Nacional de Planeación lanzará en Bogotá el Conpes de discapacidad, con el cual se busca invertir COP 5,66 billones indicativos para beneficiar a los colombianos que se encuentran en esa condición.

El evento se realizará en el Hotel Grand Park.

🔴 EE. UU. e Irán firman antes de lo previsto el memorando de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el miércoles el memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra con Irán, según informó a Reuters un funcionario de la Casa Blanca. El texto del acuerdo fue firmado oficialmente por los presidentes de ambos países, informaron los medios estatales iraníes, citando al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei.

Según Axios, la prisa en la firma era lograr que el estrecho de Ormuz estuviera abierto de alguna forma antes del viernes. El acuerdo compromete a ambas partes y a sus aliados a cesar las hostilidades y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza entre sí, si bien Israel conserva el derecho a responder si Hezbolá ataca. “Puedo confirmar que se firmó”, respondió un funcionario citado por la agencia AFP cuando se le preguntó por la información de que el republicano suscribió en persona una copia durante la cena con Macron en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G-7.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, reveló en una entrevista televisiva que Pezeshkian y Trump ya habían firmado el acuerdo, lo que después confirmaron los medios estadounidenses.

Según su primer ministro, Benjamin Netanyahu, a Israel no se le ha mostrado el texto final del memorando de entendimiento, aunque altos funcionarios estadounidenses afirmaron que había sido informado sistemáticamente sobre su contenido.

El estrecho de Ormuz se reabrirá al tránsito comercial sin peaje en un plazo de 30 días. Irán ya había cesado los disparos contra buques en el estrecho el día anterior a la firma del acuerdo, la primera pausa de este tipo en 100 días de conflicto.

🔴 Congreso finalizó sesiones en medio del debate electoral

Este miércoles se hundieron definitivamente proyectos como el que buscaba revivir el Ministerio de Igualdad y la ley ordinaria de jurisdicción agraria. Esto marca el fin de este Legislativo, cuyo periodo estuvo atravesado por varios choques con el presidente Gustavo Petro y la discusión de las reformas del “Gobierno del cambio” desgastaron el capital político de esta administración, la primera de izquierda pura en el país.

Este 20 de julio, además, el Legislativo se renovará en un 60 %. Por esa misma razón, varios congresistas —entre ellos quienes hacen parte de las campañas de los dos candidatos a la Presidencia y otros que están buscando espacios en gobernaciones y alcaldías— se despidieron del Capitolio en estos días y el mismo Lidio García, presidente del Senado, afirmó que era “algo sin precedentes”.

🔴 Las propuestas de Abelardo de la Espriella que preocupan a organizaciones de derechos humanos

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) expresó su preocupación por varias propuestas y antecedentes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, advirtiendo que una eventual llegada al poder podría implicar “riesgos para el Estado social de derecho y las garantías democráticas” en Colombia. La organización señaló que algunas de sus iniciativas en materia de seguridad, justicia e institucionalidad podrían debilitar la protección de los derechos humanos en el país.

En su comunicado, emitido a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, la FIDH cuestionó especialmente la propuesta de replicar el llamado “modelo Bukele”, así como el fortalecimiento de medidas de control territorial y el uso de bombardeos aéreos. Según la organización, estas estrategias podrían derivar en detenciones arbitrarias, afectaciones al debido proceso y riesgos para la población civil, además de posibles vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario.

La organización también advirtió sobre iniciativas relacionadas con la política exterior y la institucionalidad, como el eventual retiro de Colombia de organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la eliminación o fusión de entidades del sistema de paz y atención a víctimas. A esto se suman cuestionamientos basados en investigaciones periodísticas sobre presuntos vínculos económicos y denuncias judiciales, así como antecedentes relacionados con libertad de prensa y decisiones judiciales por presunta violencia de género.