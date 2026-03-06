Seguridad en elecciones, inflación en Colombia, Museo de la Memoria y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 ¿Cómo va la inflación en Colombia?

Este viernes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de febrero. De ese modo se conocerá cómo va la inflación en el país y los rubros que han impulsado el encarecimiento del costo de vida.

Vale recordar que en enero de 2026 la variación anual del IPC fue 5,35 %, es decir, 0,13 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,22 %.

Esto se debió principalmente a las divisiones de restaurantes y hoteles y alimentos y bebidas no alcohólicas.

🔴 Trump quiere tener voz en la elección de líder iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este jueves tener voz en la elección del próximo líder supremo de Irán, mientras la guerra en Oriente Medio que cumple ya seis días se extiende más allá de la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque. La república islámica respondió con andanadas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo, después de que los bombardeos mataran a su líder supremo, Alí Jamenei.

Israel anunció que la guerra en curso con Irán entra en una nueva fase. “Aún tenemos otras sorpresas reservadas”, advirtió el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir. La guerra continuó este jueves con bombardeos israelíes sobre Teherán, las represalias de Irán en varios países y un clima de pánico en Líbano, donde Israel emitió una alerta de evacuación sin precedentes en un bastión de Hezbolá al sur de Beirut.

Luego, el ejército israelí informó que había comenzado a atacar infraestructura perteneciente al grupo proiraní Hezbolá en un suburbio al sur de Beirut. “Las FDI (el ejército de israel) han comenzado a atacar infraestructura de Hezbolá en el área de Dahieh, en Beirut”, dijeron los militares. Casi al mismo tiempo, varias explosiones se oyeron en dos fases poco después de las 21:00 en Tel Aviv, donde se activaron las sirenas de alarma para pedir a la población que se dirigiera a los refugios tras la detección de nuevos disparos de misiles iraníes.

🔴 Museo de la Memoria reanuda su construcción tras tres años de parálisis de las obras

Las obras del Museo Nacional de la Memoria volverán a ponerse en marcha después de tres años de parálisis marcados por problemas contractuales, disputas judiciales y falta de recursos. El proyecto —concebido como uno de los principales espacios para narrar el conflicto armado colombiano— entrará en una nueva fase que busca, al menos, abrir parcialmente el edificio al público finalizando el primer trimestre del 2027, y toda la obra en 2029.El plan ahora es poner en funcionamiento una parte del edificio que se alza sobre la carrera 30 con avenida Las Américas en Bogotá, mientras continúa la construcción del resto. Durante este tiempo, la obra había sido considerado un “elefante blanco” -de hecho, en uno de los andenes está pintado uno-.

Con los recursos disponibles se desarrollará una primera fase que permitirá adecuar 5.277 metros cuadrados, cerca de un tercio del museo, suficientes para habilitar algunas salas y áreas operativas y permitir que el espacio empiece a recibir visitantes.La primera etapa de la que se denomina la Fase II -la Fase I es lo que está hecho hasta ahora- contempla terminar el vestíbulo principal, donde estarán los espacios de recepción de visitantes, tienda y cafetería, además de zonas exteriores de acceso. También se habilitará una primera sala de exposiciones, un espacio denominado “Voces para transformar Colombia”, y áreas destinadas a actividades públicas.

Además, en el sótano se adecuará parte de los parqueaderos, así como zonas técnicas necesarias para el funcionamiento del edificio y bodegas para resguardar colecciones.

🔴 Gobierno instalará PMU para elecciones del 8 de marzo

Este viernes el Ministerio del Interior instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) con el que se hará seguimiento al proceso electoral de este 8 de marzo en el que se elige el nuevo Congreso y se definirá el futuro presidencial de 16 aspirantes por la Casa de Nariño.

La instalación se desarrollará en la sede del Ministerio del Interior en La Giralda y será liderada por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. La cita será acompañad por el registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Este PMU funcionará como centro de monitoreo para el desarrollo de los comicios electorales y focalizará las denuncias de orden público y los delitos electorales con miras a promover una jornada electoral transparente en medio de una polarización promovida desde varios sectores del oficialismo.