Senado aprueba posesión en Cauca, Festival Gabo, ataques en Irán y más en El Despertador

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🔴Senado da visto bueno para la posesión de De la Espriella en Cauca, falta Cámara

Este miércoles, el Senado le dio un espaldarazo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y avaló la proposición para que su posesión pudiera realizarse en el Cauca. La decisión del Congreso todavía no es definitiva, pues falta que la Cámara de Representantes también se pronuncie al respecto y está previsto que eso ocurra en la sesión citada para el martes 28 de julio.

Sin embargo, siguen creciendo las tensiones por la posibilidad de que el acto de imposición de la banda presidencial sea en una guarnición militar y no en un recinto civil. Voces afines al gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguran que eso violaría el principio de que la Fuerza Pública no es deliberante. Del lado de las bancadas oficialistas de De la Espriella, señalan que sería un mensaje en favor de las Fuerzas Militares. El debate sigue abierto.

🔴 12 días de nuevos ataques de Estados Unidos a Irán

Las fuerzas estadounidenses iniciaron este miércoles la duodécima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes, por orden del presidente Donald Trump, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).Los ataques comenzaron a las 17:30 hora del este de EE. UU. y forman parte de una operación destinada a seguir degradando la capacidad de Irán para amenazar a marineros civiles y buques comerciales que transitan por las aguas de la región, según el comunicado militar.La operación continuará durante la noche, de acuerdo con CENTCOM, que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados ni sobre el alcance de los nuevos ataques.Trump afirmó previamente que Irán todavía no está “listo” para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás.

🔴 El horizonte económico del próximo Gobierno está casi listo

Faltan poco más de dos semanas para que inicie el próximo Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y todavía se espera el nombramiento de quien será designado ministro o ministra de Trabajo.

Desde que se conoció el resultado de las elecciones, se han ido revelando los nombres de las personas que encabezarán los ministerios económicos y ahora solo se está a la espera del único que falta. Los y las designadas son:

Agricultura: Indalecio Dangond Baquero

Minas y Energía: María Nohemí Arboleda

Comercio: Mauricio Gómez Amín

Vivienda: Jaime Andrés Beltrán

TIC: Alexandra Falla Zerrate

Transporte: Elsa Margarita Noguera

🔴 Concejo pondrá bajo la lupa la gestión de ATENEA

Este jueves 23 de julio, a las 9:00 a. m., el Concejo de Bogotá realizará un debate de control político para revisar la gestión y ejecución de ATENEA y las estrategias que adelanta el Distrito para ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior.La sesión se llevará a cabo en el Recinto Los Comuneros y fue citada por los concejales Julián David Rodríguez Sastoque y Andrés Darío Onzaga Niño, de la bancada del Partido Alianza Verde.Al debate deberán asistir la secretaria de Educación, Julia María Rubiano de la Cruz, y el director de ATENEA, Diego Escallón Arango. También fueron invitados representantes de la Contraloría, la Personería y la Veeduría Distrital.

🔴 Inicia conferencia internacional de Tecnologías para Aprender

Este 23 de julio inicia la conferencia internacional de Tecnologías para Aprender “Educación que inspira innovación”, un encuentro que alrededor de la hoja de ruta técnica y estratégica para la transformación digital en las aulas de Colombia. En concreto, su objetivo es analizar cómo el país ha transitado de un modelo dotacional de Computadores para Aprender, hacia el fortalecimiento de los aprendizajes mediados por las tecnologías.

El evento, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Tecnologías para Aprender, reunirá a especialistas de las universidades de MIT, HES-SO Suiza y TUM Múnich, así como expertos de FLACSO, Fundación Ceibal, Sapienship Lab, entre otros.

🔴 Santa Fe en Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe vuelve a la competición internacional esta noche. El elenco cardenal terminó tercero en el grupo E de la Copa Libertadores 2026, lo que le dio el derecho a jugar los playoffs de Sudamericana en este segundo semestre del año. Su rival en esta ronda preliminar, justo antes de los octavos de final, es Caracas de Venezuela, el cual viene de ganarle el segundo lugar del grupo E de la Sudamericana a Racing de Argentina. Solo fue superado por Botafogo, que con 16 puntos fue el líder de la zona y espera rival en la siguiente fase.

Santa Fe vs. Caracas: hora y dónde ver en vivoFecha: jueves 23 de julio de 2026Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de BogotáHora: 7:30 p. m.Canal: ESPN y Disney+ Premium

🔴Festival Gabo vuelve a Bogotá con 250 invitados de 37 países y entrada gratuita

Bajo el lema “Aquí estamos, aquí contamos”, regresa el Festival Gabo a Bogotá entre el 24 y el 26 de julio. El evento se realizará en 40 espacios de la capital y contará con 250 invitados de 37 países. Entre charlas, exposiciones y talleres, todos de acceso gratuito, se pretende “reflexionar sobre el presente e imaginar otros futuros para la región”, se lee en un comunicado.

El encuentro reunirá a periodistas, escritores, artistas, creadores y ciudadanos de toda Iberoamérica. El lema bajo el cual se desarrollarán las actividades fue ideado como “un llamado que nace de la necesidad de defender el periodismo riguroso, ético e innovador, y de la urgencia de contrarrestar las narrativas que intentan imponerse sin contraste, sin contexto y sin responsabilidad pública”.

El festival contará con más de 150 actividades en 40 espacios. Entre ellos se encuentran: el Gimnasio Moderno, 13 bibliotecas de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed) y el Centro Felicidad Chapinero, además del auditorio Carlos Corredor Pereira de la Pontificia Universidad Javeriana, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Cine Colombia del Centro Comercial Avenida Chile, Casa Malpensante, Casa Kitambo y la librería Ficciones.