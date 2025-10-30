Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Colombia
30 de octubre de 2025 - 11:19 p. m.

Las Cajas de Compensación apuestan por un modelo que genera movilidad social

Los directores de las 41 Cajas de Compensación se reunieron esta semana en Santa Marta para reafirmar su compromiso con el cierre de brechas sociales y avanzar hacia un propósito común: aportar al desarrollo a más de 20 millones de afiliados y sus familias

En Santa Marta terminó el 35 congreso de Asocajas: un espacio en el que se discutió sobre cómo ser sostenible desde las acciones que se desarrollan día a día, y cómo las Cajas de Compensación Familiar son un modelo de sostenibilidad social desde su creación hace más de 7 décadas.

Allí asistieron los directores de las Cajas de Compensación, altos representantes del Estado y expertos, con el propósito de identificar caminos que fortalezcan la sostenibilidad desde la educación, las biodiverciudades, la democracia, el turismo, el trabajo y las instituciones a partir de un trabajo colaborativo.

Bajo el lema de “Ser sostenibles”, el congreso insistió en que este concepto no se refiere únicamente al medio ambiente; también implica que los derechos, las aspiraciones y los proyectos de vida de los colombianos puedan ser materializados para que Colombia logre desarrollo.

En los registros de Asocajas hay más de 10 millones de colombianos que, junto a sus familiares y personas a cargo, suman 20 millones de personas que hoy tienen la oportunidad de acceder a servicios, y beneficios le apuntan al bienestar colectivo.

“Las cajas de compensación han sido un aliado fundamental en el progreso social por más de 70 años. Hablar de sostenibilidad implica entender que, en lugar de competir, debemos colaborar en sociedad”, mencionó Adriana Guillen, presidenta de Asocajas.

Tan solo en el último año el Sistema entregó 5 millones de cuotas monetarias, 18 mil becas educativas y se desembolsaron 120.000 subsidios de vivienda que, en la mayoría de los casos, les permite consolidar proyectos de vida y aspirar a mejores condiciones socioeconómicas.

Unidad de Video

Temas Relacionados

Asocajas

Colombia

Cajas de compensación

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.