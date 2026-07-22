Sesiones del Congreso, audiencia de Maduro, Festival de Verano y más en El Despertador

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🔴 Bogotá inaugura una nueva edición del Festival de Verano

Este 22 de julio, desde las 10:00 a. m., la Plaza La Santamaría será escenario del lanzamiento oficial del Festival de Verano 2026. En este encuentro, el IDRD presentará los principales eventos de una edición que tendrá a México como país invitado y marcará el inicio de la cuenta regresiva para una de las celebraciones más importantes de Bogotá.

Durante un mes, parques, escenarios deportivos y espacios públicos de la capital serán protagonistas de una programación con más de 60 eventos y actividades para niñas, niños, jóvenes, familias, deportistas, visitantes y ciudadanía en general.

Uno de los grandes atractivos será el Conciertazo de Verano, programado para el 1 de agosto en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Esta jornada reunirá a artistas como Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y artistas invitados, en una celebración gratuita que combinará música, entretenimiento y el ambiente festivo que caracteriza al Festival.

🔴 Corte da 60 días a la Nueva EPS para superar el incumplimiento de tutelas

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Nueva EPS presentar, en un plazo de 60 días, un plan para superar el incumplimiento de las tutelas relacionadas con la prestación de servicios de salud y la entrega de medicamentos. La decisión se dio al resolver una acción de tutela presentada por Salomé Henao González, exgerente regional Noroccidente de la entidad.

Henao González aseguró que enfrentaba 1.977 sanciones individuales por desacato, equivalentes a 3.853 días de arresto y multas por más de $9.131 millones, derivadas del incumplimiento de órdenes judiciales. La Corte concluyó que no es posible sancionar a una persona por incumplimientos que obedecen a una problemática estructural y que escapan a su voluntad, por lo que amparó sus derechos fundamentales.

Además de ordenar a la Nueva EPS diseñar un plan para atender las tutelas pendientes, el alto tribunal dispuso el levantamiento definitivo de las multas, arrestos y procesos de cobro impuestos contra la exfuncionaria. La Corte señaló que, al tratarse de una entidad intervenida por el Estado y con una crisis funcional y financiera reconocida, las consecuencias institucionales de esa situación deben ser asumidas por el Estado interventor y no por un funcionario de manera individual.

🔴 Se inician oficialmente las sesiones en el Congreso: así se moverán los partidos

Una citación de la plenaria del Senado a las 10:00 a. m. dará por iniciadas las sesiones en el Congreso tras la disputada elección de las mesas directivas y la posesión de los 286 congresistas de este 20 de julio. El Pacto Histórico, el único que se ha declarado en oposición al gobierno entrante, acompañó este martes la radicación de varios proyectos del Ejecutivo del presidente Gustavo Petro, entre los que están una ley contra el fracking, una reforma tributaria y una reforma a la salud. Pero otras colectividades están tratando de concretar sus vías de cara a la administración entrante. Las 16 curules de las Citrep ya se declararon a favor de De la Espriella, como lo hicieron previamente el Centro Democrático y Cambio Radical.

Sin embargo, se está a la espera de lo que decidirán los liberales, los conservadores, La U y los verdes. En las toldas azules ya se concretó una reunión el próximo martes para tomar una decisión al respecto, pero está previsto que tanto ellos como el Liberal y los de La U aterricen en el ala oficialista. Alianza Verde, por su lado, está en discusiones para ver si se declaran en oposición o independientes.

🔴 Mineducación aclara dudas sobre su gestión

Hasta el mediodía de este miércoles 22 de julio estará habilitado un formulario mediante el cual se podrán formular preguntas sobre la gestión, durante el gobierno de Gustavo Petro, del Ministerio de Educación y sus entidades adscritas, como el Icfes, Insor, Fodesep y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA).

“Con este canal, la ciudadanía puede conocer de manera directa cómo se administraron los recursos públicos durante los últimos cuatro años, cuáles fueron los principales avances del sector y qué asuntos requieren continuidad”, comunicó la cartera. El formulario está disponible en el micrositio del Empalme ante el Pueblo, donde también se encuentran las actas e informes completos.

A través de este mecanismo, quienes estén interesados podrán resolver dudas en torno a temas como presupuesto y planeación del sector; cobertura y calidad en educación preescolar, básica, media y superior; infraestructura educativa; alimentación escolar; formación docente, entre otros.

🔴 Reforma tributaria con mensaje de salida

A menos de dos semanas de terminar su mandato, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso una reforma tributaria que busca recaudar COP 21,9 billones en 2027 y ajustar impuestos en IVA, patrimonio y renta. La propuesta incluye eliminar exenciones al IVA (como las de juegos en línea, vehículos híbridos y turismo para no residentes), subir el impuesto al consumo hasta 19 %, ampliar la base del impuesto al patrimonio y aumentar tarifas de renta para ingresos altos. También plantea gravar dividendos, ganancias ocasionales y aplicar sobretasas al sector financiero y extractivo.

🔴 Estatuto del Trabajo: 35 años después

El Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de ley estatutaria que busca cumplir, por primera vez, el mandato del artículo 53 de la Constitución de 1991: crear un Estatuto del Trabajo. La iniciativa propone elevar a rango legal el salario vital, reforzar la libertad sindical, regular el uso de la inteligencia artificial en decisiones laborales, combatir la tercerización ilegal y ampliar garantías para sectores como trabajadoras domésticas, migrantes y personas con discapacidad.

🔴Comenzó audiencia contra el cantante D4vd por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años.

Este martes 21 de julio comenzó la audiencia en el caso del asesinato de la joven de 14 años, que fue hallada desmembrada y en estado de descomposición dentro de un vehículo Tesla, de propiedad del cantante D4vd, cuyo nombre de pila es David Anthony Burke.

En esta primera jornada, la Fiscalía de Los Ángeles hizo públicas las fotos del cadáver de la joven, que habría tenido una relación sentimental con el artista desde que tenía 11 años y lo habría conocido primero por internet. Según la parte acusadora, él la habría asesinado cuando ella lo sentenció a hacer pública la relación.

El cantante, considerado una de las figuras emergentes de la música y quien canceló su tour por Europa y Estados Unidos, así como su participación en el Estereopicnic 2026, de Bogotá, cuando fue vinculado al caso, enfrenta acusaciones de asesinato y agresión sexual. Él se ha declarado inocente.

El cuerpo de la joven de ascendencia hispana fue encontrado en el baúl del Tesla en un vecindario de Hollywood luego de que los vecinos reportaran un olor nauseabundo. Según las autoridades llevaba varios días abandonado. Según la Fiscalía el artista habría usado una motosierra para desmembrarla.

🔴 Hoy, audiencia de Maduro en Nueva York

El depuesto líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, asistirán este miércoles a una nueva audiencia de revisión del proceso penal abierto en su contra con cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, un trámite en el que no se espera que se fije fecha para el inicio del juicio.

Esta será la tercera audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado enero.

Maduro se declaró no culpable ante la justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.

Se espera que en esta audiencia los fiscales y la defensa aborden la clasificación y preparación de las pruebas del caso, así como la presentación de mociones previas al juicio, para el que todavía no hay fecha.