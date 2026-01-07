Siete días de duelo en Venezuela, marchas convocadas por Petro y más noticias

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Venezuela inicia siete días de duelo

Delcy Rodríguez, investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro, decretó el martes siete días de duelo para los “jóvenes mártires” que, dijo, murieron defendiendo al país y a Nicolás Maduro el pasado sábado durante un ataque de tropas estadounidenses a Caracas y tres estados cercanos.

Estos jóvenes “ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro”, afirmó Rodríguez durante una visita a una comuna en Caracas que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Las autoridades venezolanas no han precisado el número total de víctimas mortales del ataque, como tampoco han informado sobre el total de daños, afectados y heridos.

Hasta el momento, solo se han confirmado 24 muertes del Ejército venezolano y 32 militares cubanos que el Gobierno de la isla identificó el domingo.

🔴Marchas convocadas por Gustavo Petro

En la recta final de su administración y en medio de una creciente tensión con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro convocó para este miércoles 7 de enero marchas en todo el país en defensa de su Gobierno. Según el mandatario, las movilizaciones buscan respaldar su gestión y defender la soberanía nacional frente a las advertencias de Washington.

De acuerdo con lo informado por el propio Petro, él hará presencia en la concentración principal, que tendrá lugar en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

La convocatoria se produce tras las advertencias del presidente Donald Trump a su homólogo colombiano, emitidas el mismo día en que tropas estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro de Venezuela, y en un contexto regional marcado por la falta de una postura unificada de los países latinoamericanos frente a la intervención.

🔴 Gobierno Petro liderará su doceavo plazoletazo: así será el discurso del Presidente

El gobierno del presidente Gustavo Petro redobló su apuesta de movilización en las calles a poco más de seis meses de entregar la banda presidencial a su sucesor el próximo 7 de agosto. En medio de una nueva escalada en las tensiones con su homólogo estadounidense, el magnate Donald Trump, y con la crisis en Venezuela, el jefe de Estado apostará por las plazas bajo la consigna de la defensa de soberanía en un lema que también se convierte en la agenda central para la oposición, que busca mantenerse en la conversación durante la campaña.

Para este cierre de mandato la Plaza de Bolívar será, nuevamente, el epicentro de su primera convocatoria del año en la que se seguirá con una agenda a dos bandas frente a las relaciones con Estados Unidos. En primera línea, según ha reportado El Espectador, la Casa de Nariño y la Cancillería mantendrán en vigor el discurso alrededor de una independencia de Colombia frente a la Oficina Oval de Washington.

Ese mismo discurso es el que se llevará a la Plaza de Bolívar y, como sucedió en mayo del año pasado, que se acompañó de la Espada de Bolívar como parte de su discurso, junto con la bandera de guerra o muerte, ahora su llamado busca que los asistentes “icen” la bandera de Colombia como muestra de respaldo y respeto por la soberanía pues esta, según Petro, “se defiende en las calles”.

🔴 ¿Las exportaciones retomarán el rumbo?

Hoy, el DANE publica el informe de exportaciones de noviembre de 2025, que se han movido al vaivén de un mes a la baja y el próximo al alza.En octubre, las ventas externas sumaron USD 4.300,5 millones FOB, una disminución de 0,2 % frente al mismo mes de 2024. El golpe vino, principalmente, por la caída de 19 % del sector de combustibles y productos de industrias extractivas.

🔴 Precios del petróleo estables

La captura de Nicolás Maduro no parece haber tenido mayor impacto en el mercado petrolero global, que parece regirse más por la sobreoferta que por el termómetro geopolítico. Ayer, el barril de Brent bajó a USD 60,7, sin embargo, hace una semana rondaba los USD 61,3.

🔴 En Catatumbo exigen liberación de policías secuestrados hace casi 24 horas por el Eln

El pasado 6 de enero, cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en el sector de La Llana, en la región del Catatumbo.

Según el consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, las autoridades departamentales activaron de manera inmediata canales de diálogo humanitario y exigieron pruebas de supervivencia tras el secuestro. Sin embargo, tras casi 24 horas, los patrulleros no han sido liberados.

Por su parte, algunas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos cuestionaron la falta de una estrategia de seguridad del Gobierno para proteger a los uniformados.

Tras el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, debido a la disputa territorial entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Eln, la Defensoría del Pueblo indicó que, en cierta medida, la situación es consecuencia de la ausencia del Estado en el sector.

🔴 ‘Stranger Things’ continúa. Nuevo tráiler lo confirma

Netflix anunció la fecha de estreno de “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” lanzando un anticipo de lo que será el documental sobre la serie, que se estrenará el próximo 12 de enero. Se trata de una producción que revela cómo fue el proceso creativo para llegar al desenlace de la historia, así cómo el detrás de cámaras de la última temporada. Participarán los creadores, los hermanos Duffer; y el talento de la serie.

🔴 Richard Ríos va por la clasificación a la final con Benfica

El volante de la selección de Colombia disputa, junto a su equipo, las semifinales de la Liga de la Copa de Portugal. El partido será a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) contra Sporting Braga.

🔴 Inicia la Supercopa de España

Barcelona y Atlhetic de Bilbao disputan la primera semifinal de este certamen a las 2:00 p.m. (hora de Colombia)