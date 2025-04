Siete historias de superación contra las minas antipersonal

Por once años Víctor Alonso Zapata recorrió las montañas de Colombia. Vestido como soldado profesional, patrullaba las zonas donde los grupos armados querían sembrar miedo. En 2010, con un pelotón de militares, llegaron hasta La Uribe (Meta) y lo que era una caminata de rutina se convirtió en un combate con las extintas FARC. En medio del cruce de disparos, pisó una mina antipersonal que lo dejó sin su pierna izquierda. Desde entonces, Zapata cambió el uniforme y su arma por un balón de voleibol.



Diez meses más tarde de ese ataque en el que pensó que iba a perder la vida, vio la oportunidad de pertenecer al equipo deportivo del Ejército y comprendió que esa pérdida de su extremidad no era el fin, si no el inicio de un camino deportivo que iba a dejar en alto a Colombia.



Ahora no combate grupos armados, sino adversarios en condiciones similares a él, pues fue uno de los pioneros en practicar voleibol sentado en el país. Desde el 2011, no ha dejado de recorrer el mundo. Egipto, Perú, Canadá y México, son algunos de los países que ha conocido gracias a su participación en los Juegos Panamericanos y la Copa Mundial Paralímpica. Actualmente carga siempre en sus competencias el escudo de las Fuerzas Militares de Colombia, una institución por la que entregó parte de su vida, y en su otra pierna, lleva consigo un tatuaje que representa una de las tantas batallas que libró en la guerra.