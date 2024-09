Paro, posible reunión de Petro, Lula, AMLO y Maduro y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 El paro de transportadores continúa

Tras la primera jornada de discusiones, terminó sin acuerdos la reunión entre transportadores y Gobierno. Las partes retomarán los diálogos este miércoles desde las 9:00 de la mañana.

María Constanza García, ministra de Transporte, dijo que no habrá más aumentos en el precio del diésel hasta que se logre la concertación, pero los gremios no aceptaron la propuesta e informaron que el paro nacional seguirá este miércoles.

Los transportadores piden que el incremento de $1.904 que ya se realizó, se derogue hasta que haya acuerdo. De acuerdo con las cuentas del Ministerio de Hacienda, el precio del diésel tendría que subir en total (contando el aumento que ya se hizo) unos $6.000 para igualar los costos internacionales.

El último balance de las autoridades de tránsito indicó que unas 4.000 personas y 1.150 vehículos se han manifestado en el marco de este paro nacional y que, este martes, hubo 58 bloqueos permanentes y 61 bloqueos intermitentes en las vías del país.

Lea también: Sigue el paro: la negociación se retomará este miércoles con nuevas propuestas

🔴 Se agudiza la crisis de movilidad

Al paro de camioneros que generó afectaciones en 19 puntos de la ciudad, con 800 vehículos de carga y transporte efectuando bloqueos, se sumara una movilización convocada por el gremio de moteros. Alegando arbitrariedades en los comparendos y el funcionamiento de las grúas, colectivos de usuarios de este medio de transporte, y que también trabajan con plataformas, realizarán mañana planes tortuga y plantones en distintos puntos de la ciudad.

Los puntos de concentración anunciados son:

Fontibón-Boyacá con calle 13

Portal Usme

Portal 20 de Julio

Biblioteca Virgilio Barco

Portal del sur

Portal Suba

Una vez se reúnan en dichos parajes, el objetivo de los motociclistas es realizar plan tortuga y movilizarse hasta el Parque Nacional. En vista de lo anterior, se espera que se agrave la crisis de movilidad en la ciudad por cuenta de paro de camioneros.

🔴 La cita entre Petro, Lula, López Obrador y Maduro

Este miércoles tendría lugar una reunión convocada por el presidente Gustavo Petro con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de México, Andrés Manuel López Obrador; y con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, para abordar la reciente orden de captura emitida contra Edmundo González, abanderado de la oposición venezolana. Este martes, Brasil y Colombia emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron “profunda preocupación” por la medida judicial que, en su concepto, afecta los compromisos asumidos por Venezuela en los Acuerdos de Barbados y dificulta la búsqueda de una solución pacífica a la crisis política en el país.

🔴 Edmundo González descartó, por ahora, el asilo

El abanderado de la oposición descartó, por ahora, asilarse en alguna embajada en Venezuela, luego que la justicia emitiera una orden de captura en su contra, entre rechazo y preocupación internacional. Un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el lunes, apenas minutos después de una solicitud de la Fiscalía, la detención del diplomático de 75 años, que denuncia que la reelección del presidente Nicolás Maduro fue fraudulenta y sostiene que él arrasó en los comicios del 28 de julio.

Desde hace poco más de un mes en la clandestinidad, es solicitado por delitos que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”. “Tenemos poco conocimiento de ese expediente judicial”, explicó este martes su abogado José Vicente Haro, a las afueras de la residencia de González, en Caracas. La orden, a cargo de la policía judicial, no ha sido ejecutada. El letrado indicó que González, por ahora, no ha buscado refugio en alguna delegación diplomática. “No se ha pedido el asilo. Es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia”, agregó.

🔴 Así será la etapa 17 de la Vuelta a España este miércoles

Luego de que el ciclista australiano Ben O’Connor conservó este martes su maillot rojo de líder sobre el esloveno Primoz Roglic, con una ventaja que quedó reducida a solo cinco segundos al término de la 16ª etapa —ganada por el español Marc Soler en los Lagos de Covadonga—, la Vuelta a España sigue su recorrido.

Este miércoles el pelotón tendrá una prueba menos exigente, con un recorrido de 141,5 kilómetros entre el municipio cántabro de Arnuero y la ciudad de Santander.

La decimoséptima etapa ofrece la última oportunidad relativamente clara para los velocistas en la Vuelta a España, ya que la posible escapada por los dos puertos de segunda en la primera mitad del recorrido debería ser controlada por los equipos de los hombres rápidos.