Sigue la laboral, nuevo procurador general, crisis en Oriente Medio y más noticias

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Se esperan más ataques de Israel

Israel y su aliado estadounidense amenazaron con responder al ataque lanzado este martes por Irán, que disparó cerca de 180 misiles contra el territorio israelí para vengar el asesinato del jefe del movimiento libanés Hezbolá y del líder del grupo islamista palestino Hamás.

El ataque iraní, el segundo de este tipo en casi seis meses, “tendrá consecuencias”, reaccionó el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari. “Tenemos planes y actuaremos en el lugar y en el momento que decidamos”, añadió.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el martes el ataque iraní de “grave error” y aseguró que Teherán “pagará” el precio de la agresión. “Quien nos ataca, le atacamos”, subrayó.

El portavoz militar israelí, Daniel Hagari, adelantó la madrugada del miércoles que la fuerza aérea de su país “seguirá bombardeando con fuerza en Oriente Medio”.

Poco después, el ejército anunció que realizaba bombardeos aéreos contra objetivos de Hezbolá en Beirut. Una fuente de seguridad libanesa precisó que el ataque se realizó en los suburbios del sur de al capital libanesa, donde el ejército israelí había llamado a la población a evacuar.

🔴 Reforma laboral

La reforma laboral continúa su trámite en el Congreso. Este miércoles a las 9:00 a. m. la Plenaria de la Cámara de Representantes retomará el debate sobre el proyecto de ley que busca traer cambios al mercado laboral colombiano.

En la sesión del lunes se lograron aprobar los dos primeros bloques del articulado. El primero se compone por los artículos 1,3 y 4, en el que se encuentra el objeto del proyecto de ley, la inaplicabilidad del mismo a los empleados públicos (pues se propone que estos se rijan por estatutos especiales y demás leyes que se dicten, así como los principios que busca defender esa reforma, como el de la igualdad de oportunidades, la estabilidad en el empleo y la garantía a la seguridad social, entre otros.

El segundo bloque se comprendió por los artículos 5,6 y 9, entre los que se abordan temas como la figura del contrato laboral a término indefinido (que, se ha dicho, es una de las columnas de la reforma), contratos a término fijo y por obra labor, y la forma en la que el empleador debe publicar el reglamento de trabajo.

El debate de este martes inició con los artículos que cobijan al trabajo en aplicaciones de reparto, en los que se busca garantizar el acceso a la seguridad social. Sobre las 9:00 p. m. se levantó la sesión tras la aprobación de 18 artículos (que se suman a los seis que fueron aprobados en la sesión del lunes), así como la eliminación de uno (el artículo 8).

🔴 Senado elige al nuevo procurador general

En la mañana de este miércoles, la plenaria del Senado escuchará a los tres candidatos que buscan reemplazar a Margarita Cabello como cabeza del órgano de control disciplinario: Gregorio Eljach, Germán Varón Cotrino y Luis Felipe Henao. Una vez culminadas las intervenciones, los legisladores decidirán quién se quedará con el que es considerado uno de los cargos de mayor poder en el Estado. Todo indica que Eljach, exsecretario del Senado y ternado del presidente Gustavo Petro, tiene asegurada la victoria, pues la mayoría de las bancadas ya le manifestaron su apoyo. La cita inicia a las 8:00 de la mañana, pero antes de la elección se discutirán algunos proyectos de ley.

🔴 Se reanuda la audiencia preparatoria en contra del expresidente Álvaro Uribe

Este miércoles 2 de octubre, a las 9:00 de la mañana, se reanudará la primera audiencia preparatoria antes del juicio que deberá enfrentar el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. La diligencia, que había iniciado el pasado 6 de septiembre, fue aplazada por decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Bogotá, acogiendo una solicitud del abogado Jaime Granados Peña, defensor del exmandatario. Según el jurista, la audiencia debía ser postergada al menos 30 días, pues, a su juicio, la Fiscalía y los abogados de las víctimas no adelantaron correctamente el descubrimiento del material probatorio y él debía revisarlo completo para preparar sus argumentos de defensa.

Para el abogado Granados, quien no descarta interponer una tutela “para garantizar los derechos fundamentales” del también exsenador, pues considera que se han vulnerado sus derechos a la defensa y el debido proceso, su despacho dejó de conocer varios elementos claves dentro del expediente, como el computador y el celular que le fueron incautados a Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso. Así mismo, el abogado alega que no allegaron unas grabaciones realizadas por Monsalve, en las que registró audios de sus conversaciones con Diego Cadena, ex abogado de Uribe Vélez, y quien también enfrenta un juicio por el delito de soborno a testigos.

🔴 Debate de control político a la ejecución presupuestal

En un momento ajustado para las finanzas distritales, y con el ajuste presupuestal recién aprobado para la vigencia 2024 (modificaciones que corresponden a algo más de $690 mil millones, equivalentes a una adición presupuestal por $473mil millones y una reducción de $217mil millones) la bancada de gobierno, el Nuevo Liberalismo, citó a un debate de control político para conocer como han comenzado a ser gestionadas esas adiciones y recortes presupuestales, tras 10 meses de la nueva administración Distrital. El debate se llevará a cabo en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y tiene como citados a la Ana María Cadena Ruíz, Secretaría Distrital de Hacienda y Gustavo Quintero Ardila, Secretario Distrital de Gobierno. El debate comenzará a las 2:00 P.M. en el Recinto de los Comuneros.

🔴 Díaz vs. Lucumí en la Champions

El partido entre Liverpool y Bolonia en la Champions League este miércoles será un duelo interesante entre dos colombianos: Luis Díaz y Jhon Lucumí.

Díaz, en gran forma, es una pieza clave para el Liverpool y uno de los jugadores de confianza del entrenador Arne Slot. Su desempeño ha sido crucial para que el equipo sea líder en la Premier League y continúe siendo uno de los favoritos en el inicio de la Champions League. Por otro lado, Jhon Lucumí, defensor del Bolonia, buscará destacarse tras un momento complicado, ya que viene de una expulsión en su último partido en liga italiana. A pesar de esto, es un jugador consolidado en el equipo del Calcio y será interesante ver cómo enfrenta a Díaz.

El partido será uno de los platos fuertes de la segunda fecha de la Champions League, que empezó este martes. Liverpool busca continuar su buen momento, mientras que Bolonia intentará sorprender en Anfield. El encuentro se jugará a las 2:00 p.m. y será transmitido por ESPN y Disney+.

Así se jugará la jornada completa este miércoles:

Shakhtar vs. Atalanta - 11:45 a.m.

Girona vs. Feyenoord - 11:45 a.m.

Benfica vs. Atlético Madrid - 2:00 p.m.

Liverpool vs. Bolonia - 2:00 p.m.

RB Leipzig vs. Juventus - 2:00 p.m.

LOSC vs. Real Madrid - 2:00 p.m.

Sturm vs. Club Brujas - 2:00 p.m.

Aston Villa vs. Bayern Múnich - 2:00 p.m.

Dinamo Zagreb vs Mónaco - 2:00 p.m.

🔴 Lanzamiento del Festival Internacional de la Cultura Campesina

Este 2 de octubre, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, se llevará a cabo el lanzamiento del Festival Internacional de la Cultura Campesina (FICC). Aunque el festival tendrá lugar en noviembre, la presentación oficial en Bogotá pretende ser la antesala cultural con un derroche de color, identidad boyacense y una puesta en escena ambientada con composiciones e interpretaciones musicales.

Para el lanzamiento, un colectivo campesino conformado por 230 niños y jóvenes artistas boyacenses rendirá homenaje al departamento, exaltando las creaciones del artista Jorge Velosa Ruiz. Además, habrá un concierto de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia. La sinfónica ofrecerá un repertorio en el que interpretará piezas musicales junto a la agrupación boyacense Explosión Carranguera, el ganador del Grammy Latino, Fredy Pérez, y a la cantante Adriana Lucía.

Las puertas del teatro se abrirán a las 5:30 de la tarde y el evento central de lanzamiento iniciará a las 7:00 de la noche, y tendrá entrada libre