Sindicato de docentes denuncia irregularidades en jornada laboral en Manizales

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Docentes afiliados al Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL) manifestaron su preocupación por posibles casos de acoso laboral que, según dicen, estarían ocurriendo en varias instituciones educativas de Manizales. Además, señalaron que en algunos colegios no se estaría cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Decreto Nacional 0277, que regula la jornada laboral docente.

Ante esta situación, EDUCAL solicitó al Concejo de Manizales realizar un debate de control político para visibilizar las denuncias que, aseguran, han sido reiteradas.

En declaraciones, el vocero sindical Víctor Acosta dijo a Caracol Radio que “en general, la dirección de las instituciones educativas de Manizales está en manos de personas democráticas que promueven formas de relacionamiento justo con los profesores, administrativos y a la comunidad educativa, no obstante, hay algunos paneles donde no es así, donde hay muchas quejas de presunto acoso laboral y no acatamiento de normatividad en lo que tiene que ver con la jornada laboral, se respira miedo y donde hay temor de denunciar por temor a represalias y queda la sensación que no hay Secretaría de Educación que valga”.

Acosta también se refirió a una circular expedida por la Secretaría de Educación de Manizales que considera que sobrepasa lo establecido por el decreto y ha sido usada como “instrumento adicional” para maltratar a los docentes en algunos casos.

Por su parte, el secretario de Educación de Manizales, Andrés Felipe Betancourt, aseguró que no ha recibido denuncias formales. “Sí hemos escuchado esas denuncias, pero no en los canales oficiales, invitamos a los docentes a radicar dichas denuncias para darle trazabilidad al interior de la secretaría”.

¿Qué dice el Decreto 0277?

El Ministerio de Educación lo expidió el 12 de marzo de 2025, con el propósito de ofrecer condiciones más dignas para la jornada laboral de los maestros en Colombia. Este asegura que los docentes tengan una asignación académica que permita una atención directa en los centros educativos y una mejor distribución del tiempo de trabajo.

Los directivos y docentes estatales deben cumplir una jornada laboral diaria de ocho horas: seis horas de permanencia en el aula para actividades curriculares y dos horas dedicadas al trabajo autónomo para la planificación de actividades complementarias. Esto permite que haya un equilibrio entre las tareas dentro del aula y la planificación de las clases.

Además, el Decreto 0277 modifica el artículo 2.4.3.3 del Decreto 1075 de 2015, estableciendo asignaciones académicas diferenciadas según el nivel educativo. En el caso de preescolar, los docentes tienen una carga semanal de 20 horas, mientras que para primaria son 25 horas, y para la educación básica, secundaria y media, se establecen 22 horas de clases por semana.

Entre los planteles mencionados por el sindicato se encuentran la Institución Educativa Normal Superior de Manizales, el Instituto Técnico Francisco José de Caldas, el Instituto Manizales y otros, en donde se estaría incumplimiento de la normatividad vigente. No obstante, desde el sindicato aclaran que estas situaciones no se presentan en la totalidad de las instituciones de la ciudad.