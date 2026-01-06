Situación en Venezuela, respuesta de Colombia a EE.UU., lupa al petróleo y más noticias

Foto: Eder Rodríguez

🔴 EE.UU., dice que Venezuela está “cooperando”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que los secretarios de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, está “cooperando”.

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

🔴 Colombia explicará sus movidas por las crisis con Estados Unidos tras la caída de Maduro

Para este martes, en el Palacio de San Carlos, está previsto que la canciller Rosa Villavicencio entregue un balance de cuáles han sido las acciones que ha desplegado Colombia en los últimos cuatro días tras la caída de Nicolás Maduro luego de una intervención militar en Venezuela. Lo que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro es que se pueda consolidar un bloque regional que rechace las acciones ordenadas por Donald Trump, pero sus esfuerzos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en pleno de la Celac. Lo que se espera que la ministra de Relaciones Exteriores especifique es qué otras medidas se han adoptado y con aliados cuneta en el continente para buscar los consensos que hasta ahora han sido esquivos. Eso sí, hay un rechazo generalizado a las amenas que lanzó Trump sobre Petro, lo que tensionó aún más la relación binacional. Las declaraciones de Villavicencio están previstas para las 8 de la mañana de este 6 de enero.

🔴 El petróleo sigue bajo la lupa

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la atención del mercado volvió a centrarse en los precios del petróleo. El interés se intensificó luego de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de “recuperar las inversiones” petroleras que su país ha realizado en la nación vecina, un mensaje que añade un nuevo factor de incertidumbre al panorama energético.

El lunes, el precio del barril de referencia Brent se movió al alza y alcanzó los USD 61,77, lo que representó un incremento del 1,68 % frente a la jornada anterior.

Como ocurre en cualquier mercado, el comportamiento del precio del petróleo está determinado en gran medida por la relación entre oferta y demanda: a mayor oferta y menor demanda, los precios tienden a bajar; mientras que una oferta restringida y una demanda elevada impulsan las cotizaciones al alza. A ello se suman las previsiones de producción, como las que publica la OPEP, y el contexto geopolítico, que sigue siendo un factor clave en la volatilidad del crudo.

🔴 Marchas en Washington tras cinco años del asalto al Capitolio

Washington volverá a ser escenario de tensión política. Este martes, al cumplirse cinco años del asalto al Capitolio, el exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, y otros condenados por los hechos del 6 de enero de 2021 convocaron una marcha en la capital de Estados Unidos para conmemorar el aniversario del ataque.

El evento, anunciado como un “acto patriótico y pacífico”, rendirá homenaje a Ashli Babbitt, simpatizante de Donald Trump que murió abatida por la Policía del Capitolio mientras intentaba ingresar al recinto legislativo, así como a otras personas fallecidas en torno a esa jornada.

Tarrio, condenado por conspiración sediciosa y beneficiado con clemencia presidencial en 2025, pidió que quienes busquen causar disturbios no asistan. La marcha coincidirá con una audiencia liderada por demócratas que analizará las amenazas actuales a las elecciones.

🔴 Los viajes de Diosdado Cabello a frontera con Colombia por narcotráfico con el ELN

La acusación formal que hizo pública la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, describe una serie de desplazamientos reiterados de Diosdado Cabello Rondón a zonas fronterizas con Colombia, donde —según la justicia estadounidense— sostuvo contactos directos con estructuras del ELN para garantizar el tránsito de cocaína por territorio venezolano.

El documento judicial sostiene que estas visitas no fueron esporádicas ni simbólicas, sino parte de un esquema operativo destinado a asegurar la continuidad del narcotráfico desde Colombia hacia rutas internacionales.

“Cabello Rondón viajaba regularmente a pistas aéreas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso seguro continuo de la cocaína por territorio venezolano”, dice el indictment.

La fiscalía subraya que esas pistas eran infraestructura clave del ELN, ubicadas en zonas de difícil acceso y protegidas por la guerrilla, lo que permitía sacar cargamentos de droga sin interferencia de autoridades.

🔴 Regresa la gran estafa al cine

George Clooney renunció a hacer escenas de besos, por respeto a su esposa, pero seguirá en la acción. El actor confirmó que el elenco original de ‘Ocean´s Eleven’ vuelve en una nueva entrega de la película. La pandilla de Danny Ocean volverá a incluir a Matt Damon, Brad Pitt, Don Cheadle y Julia Roberts. Han pasado casi 20 años desde la última entrega de la famosa y exitosa estafa.

🔴 Movimientos en los equipos en los campeones del FPC en 2025

Independiente Santa Fe comenzó a darle forma a su proyecto deportivo con miras a la Copa Libertadores 2026 y a los torneos locales. Como es costumbre desde hace un tiempo, el cuadro cardenal elige días específicos para oficializar sus contrataciones.

Sin embargo, los jugadores presentados ya venían entrenando con el equipo en Bogotá, pero la oficialización llegó finalmente en la tarde del lunes. En el primer bloque de presentaciones, se anunciaron las llegadas de Franco Fagúndez, Helibelton Palacios, Kilian Toscano y Yerson Candelo.

En Junior, El segundo semestre de José Enamorado fue una vitrina de ensueño para el delantero tras la coronación en la Liga BetPlay, siendo la figura más destacada del conjunto barranquillero. Desde diciembre, que finalizó la temporada 2025 del el fútbol colombiano, comenzó a cocinarse su salida al exterior y ya está definido su destino.

El extremo atlanticense continuará su carrera en el exterior tras concretarse su venta a Gremio de Porto Alegre, uno de los clubes históricos de Brasil.

Junior poseía el 60 % de los derechos económicos del jugador, mientras que el 40 % pertenece a Real Cartagena. Con la cifra pactada, el conjunto rojiblanco recibirá 1.800.000 dólares, mientras que el equipo heroico percibirá 1.200.000 dólares, para un total de 3 millones.