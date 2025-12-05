Sorteo del Mundial, inflación en Colombia y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Sorteo del Mundial

Este viernes se realizará en Washington (EE.UU.) el sorteo que definirá los grupos para el Mundial de Fútbol de 2026, que se realizará en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá, aliados para este torneo, pero vecinos con una tensa relación cortesía de las jugadas comerciales de Donald Trump.

La ceremonia se podrá ver desde las 12:00 m. (hora colombiana) por Caracol Televisión, ditu, además de RCN y DSports.

La expectativa en Colombia es enorme. La selección llega en uno de sus mejores momentos de los últimos años y el sorteo determinará qué tan exigente será su ruta inicial. El formato ampliado ofrece un margen mayor para clasificar, pero también abre combinaciones complejas: tres partidos, dos cupos directos y una posibilidad extra de mejores terceros, que convierte casi cualquier escenario en una posibilidad matemática real.

🔴 ¿Noviembre romperá el alza del costo de vida?

Este viernes el DANE publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, un dato que llega cargado de expectativas. Corficolombiana estima un aumento interanual de 5,4 %, la encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo lo ubica en 5,45 % y el Grupo Cibest (Bancolombia) proyecta 5,50 %.

Si se cumplen los pronósticos, noviembre marcaría el quinto mes consecutivo de aumento en la inflación. En octubre se ubicó en 5,51 % anual, y en noviembre de 2024 había sido de 5,2 %.

Para el cierre de 2025, el Banco de la República prevé una inflación de 5,1 %. La meta del Emisor, fijada en 3 %, aún se mantiene a dos puntos porcentuales de distancia.

🔴 ¿“FIFA de la Paz” para Trump?

Este viernes, 5 de diciembre, durante el sorteo del Mundial de Fútbol, la FIFA entregará el primer Premio de la Paz, un galardón que lanzó en noviembre pasado con el fin de dar un reconocimiento a las personas que con sus esfuerzos contribuyen a “unir” a un “mundo dividido”.

En medio de la fecha clave para los fanáticos del fútbol, se rumorea que el ganador del premio será el presidente Donald Trump, amigo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Infantino apoyó la postulación de Trump al Premio Nobel de Paz, que finalmente ganó María Corina Machado. Entretanto, Trump ha estado impulsando un plan de paz para la guerra en Ucrania (criticado inicialmente por un sesgo a favor de Moscú) y una tregua entre Israel y Hamás, al tiempo que proclamó la paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo.

No obstante, en simultáneo, su administración está bajo escrutinio por la campaña militar que, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha matado a más de 80 personas en el Caribe y el Pacífico, en lo que organizaciones de derechos humanos consideran ejecuciones extrajudiciales.

🔴 Progresistas recibe luz verde para integrarse al Pacto Histórico

El partido Progresista, liderado por la senadora María José Pizarro, obtuvo finalmente luz verde para integrarse al Pacto Histórico, luego de que la Dirección de Vigilancia e Inspección General certificara la inscripción del nuevo partido unificado. Aunque la decisión inicial del CNE solo autorizaba la fusión del Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo, dejando fuera a Progresistas, un día después la Sala Plena aprobó por unanimidad la ponencia de la magistrada Fabiola Márquez que habilita su ingreso.

Con esta determinación, Progresistas —que había surgido como una escisión de Mais— quedará disuelto para convertirse en parte oficial del Pacto Histórico, sumándose a las colectividades que cedieron su personería jurídica para fortalecer este proyecto político. El CNE había condicionado su reconocimiento a la resolución de un proceso sancionatorio pendiente, requisito que ya fue cumplido, lo que permitió destrabar su integración.

La incorporación del partido de Pizarro representa un paso significativo en el reacomodo interno de las fuerzas de izquierda dentro del Pacto Histórico, que avanza hacia una mayor unidad orgánica.

🔴 Juegos Olímpicos de invierno

Inauguración del viaje de la antorcha olímpica en la sede del gobierno italiano en Roma.

La antorcha llegará a Roma desde Atenas el día 4 de diciembre y el día 6, después de la ceremonia del día 5, comenzará oficialmente el viaje por todas las regiones de Italia hasta llegar a Milán el 5 de febrero, un día antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno que se celebrará en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

🔴 El mapa de Colombia empieza a completarse

La formalización de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una promesa que se hizo en la Constitución Política de 1991, está muy cerca de formalizarse. A falta de la firma del presidente Gustavo Petro, el decreto saldría a la luz en los próximos días, saldando una deuda con los pueblos indígenas del país. Bajo esta figura, las ETI estarán al mismo nivel administrativo que un municipio, lo que les permitirá recibir y administrar sus propios recursos, una autonomía que han reclamado durante años los indígenas.

🔴 Fiscalía ordena la captura de Zulma Guzmán

Según indicó la Fiscalía, Zulma Guzmán Castro habría sido la responsable de coordinar la entrega de unas frambuesas con talio, un metal tóxico utilizado en raticidas y pesticidas. El ente investigador le imputará cargos por, presuntamente, haber contaminado el alimento y provocar la muerte de dos menores de edad.

Los hechos habrían ocurrido en la mañana del pasado 5 de abril, cuando tres menores de edad y un adulto fueron llevados a la Fundación Santa Fe de Bogotá por una supuesta intoxicación. Sin embargo, ese mismo día, una de las menores de edad falleció. Días después, el 9 de abril, otra de las menores murió.

El ente investigador señaló que la mujer estaría en Argentina, por lo que solicitó expedir una circular roja de Interpol. Zulma Guzmán sería una empresaria colombiana, creadora de una empresa llamada CAR B, una plataforma que permite alquilar autos eléctricos y de gasolina a través de una aplicación. También se habría presentado en el programa de televisión Shark Tank Colombia en 2020, donde expuso su empresa en busca de inversores.