Tasas del Banco de la República, la “gran consulta” electoral y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La siguiente jugada del Banrep

Este viernes 19 de diciembre, la junta directiva del Banco de la República tomará su última decisión del año sobre la tasa de interés de política monetaria, que actualmente se ubica en 9,25 %.

En la reunión más reciente, realizada el 31 de octubre, el Emisor optó por mantener las tasas sin cambios por cuarta vez consecutiva, tras una votación dividida en la que cuatro codirectores apoyaron la pausa, mientras que tres se inclinaron por recortes. La principal razón para sostener la tasa fue el comportamiento de la inflación, que en septiembre se ubicó en 5,18 %, su cuarto aumento consecutivo en ese momento, aún lejos de la meta del 3 %.

De cara a la reunión de este viernes, el mercado espera mayoritariamente que el Banco de la República mantenga la tasa en su nivel actual, aunque algunos análisis no descartan un ajuste al alza. La inflación mostró una leve mejora en noviembre, al ubicarse en 5,3 %, pero sigue por encima del 5 %, lo que ha respaldado una postura cautelosa del Emisor. Además, las expectativas de inflación a 12 meses han aumentado hasta 4,5 %, y las de 24 meses se sitúan en 3,8 %, mientras que el propio Banco de la República prevé que la inflación cierre 2025 en 5,1 % y 2026 en 3,6 %, aún por encima del objetivo.

🔴 Se cocina alianza entre el sector de “La Gran Consulta”, Valencia y Pinzón

Un nuevo diálogo ocurrirá este viernes entre los precandidatos que integran “La Gran Consulta”, la senadora Paloma Valencia (candidata del Centro Democrático) y el exministro Juan Carlos Pinzón (del Partido Oxígeno). Después de que este jueves hubiera un encuentro presencial para dialogar en torno al aterrizaje de los dos últimos en el mecanismo de selección, mantendrán una vez más esa conversación.

El exministro Mauricio Cárdenas, el exsenador David Luna, la exdirectora de Revista Semana Vicky Dávila, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exgobernador Aníbal Gaviria y el exsenador Juan Manuel Galán abrieron la invitación a participar en la consulta a cualquier candidato que “no provenga de los extremos” y comparta sus visiones de país. El exministro Daniel Palacios ya dio su guiño y estas nuevas conversaciones podrían sumar al menos una figura más, en medio de los ruidos que ha generado la propuesta de una consulta.

🔴 Alta expectativa por los archivos Epstein ante el plazo final de Trump

Este viernes se vence el plazo para que el gobierno de Donald Trump publique los archivos completos de Jeffrey Epstein, impulsado por la Ley de Transparencia firmada el 19 de noviembre, que obliga al Departamento de Justicia a divulgarlos en 30 días.

Legisladores demócratas intensificaron la presión publicando este jueves 68 nuevas fotos de Epstein con figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen, extraídas de 95.000 imágenes recibidas de su herencia, en vísperas de la fecha límite para forzar la transparencia total prometida por Trump en campaña.

🔴 Tras un año de los primeros hallazgos en La Escombrera, las familias conmemoran su lucha

Este 18 de diciembre, familiares de personas desaparecidas, organizaciones de derechos humanos, funcionarios y colectivos de memoria subieron nuevamente a La Escombrera. “Nos encontramos para reafirmar que la verdad sigue emergiendo”, dijeron al llegar a esa simbólica zona de la Comuna 13 de Medellín, para conmemorar el primer aniversario del hallazgo de los primeros restos humanos de víctimas de desaparición forzada en este lugar, señalado durante décadas como una fosa clandestina.

Una a una, a pie, como lo han venido haciendo por años, las buscadoras del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad volvieron a subir a ese punto para no dejar morir la memoria de lo que allí ocurrió. Con camisetas blancas, las fotos de sus familiares al cuello y portando gorras y pañoletas moradas con la ya emblemática frase “Las cuchas tienen razón”, el colectivo también conmemoró el aniversario de la muerte de Luz Ángela Velásquez, integrante del grupo y una de las mujeres que sostuvo por años la denuncia sobre lo ocurrido en este sitio.

Su nombre fue incluido, junto al de otras buscadoras fallecidas, en una mandala elaborada con los nombres de 27 mujeres que murieron sin conocer la verdad sobre sus seres queridos. Además de Velásquez, fueron nombradas Bertha Goez y Arnobia Gutiérrez.

En este año se han encontrado restos de siete víctimas, aunque paradójicamente ninguno ha sido de las madres que integran a las Mujeres Caminando por la Verdad. De ese total, seis ya han sido plenamente identificadas.

🔴 Abren licitación para reconstruir Paratebueno

Seis meses después del sismo del 8 de junio que afectó a Medina y Paratebueno, la Gobernación de Cundinamarca dio un paso clave en el proceso de reconstrucción. El gobernador Jorge Rey anunció que ya fue publicada en SECOP II la licitación pública para la primera fase de construcción de nuevas viviendas en estos municipios, mientras avanza en paralelo el proceso de selección de contratistas por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según el balance presentado por la administración departamental, durante este periodo más de 2.000 familias han sido atendidas con ayudas humanitarias y procesos de caracterización. Además, 600 hogares recibieron subsidios de arrendamiento y se demolieron 350 viviendas que representaban riesgo. En paralelo, se estructuró la reconstrucción de 610 viviendas y la intervención de más de 45 instituciones educativas, apoyadas en estudios geotécnicos contratados junto con la UNGRD para definir las condiciones del suelo y la tipología de las nuevas casas.

En materia financiera, el departamento concretó la concurrencia de recursos con la Nación por 68.000 millones de pesos para ejecutar esta primera fase, a los que se suman 25.000 millones destinados a la reconstrucción y mantenimiento de instituciones educativas. A esto se agregan 5.200 millones de pesos en donaciones canalizadas a través de la Corporación Minuto de Dios. De acuerdo con el gobernador, estos procesos permitirán que la construcción de las viviendas inicie en abril de 2026.