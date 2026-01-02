Tensión en el Catatumbo, identificación de víctimas del incendio en Suiza y más noticias

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Siguen labores de identificación de víctimas del incendio en Suiza

Las autoridades suizas trabajan este viernes para identificar a los cerca de 40 fallecidos del incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, una tragedia de “proporciones aterradoras”.

En las calles del centro, algunas familias con niños vestidos con trajes de esquí se preparaban el viernes para una jornada en la nieve. Pero en los pocos cafés abiertos a primera hora, la tragedia estaba en todas las conversaciones.

En las redes sociales se multiplican los llamados para encontrar a los desaparecidos.

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 115 heridos, de los que al menos 80 están en situación crítica, afirmó Mathias Reynard, presidente del gobierno regional del Valais, al diario Walliser Bote.

🔴 Se mantiene la tensión en el Catatumbo en medio de la intervención militar

Se cumplen dos semanas de la más reciente escalada violenta en la región del Catatumbo (Norte de Santander). Los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) han provocado el desplazamiento forzado de al menos 500 personas desde los municipios de Tibú y El Tarra. Solo en las últimas 48 horas, después de un ataque con drones que afectó al hospital del corregimiento de Filo Gringo, provocó el desplazamiento de 56 familias, según cifras recopiladas por la Asociación Madres del Catatumbo.

Ante ese panorama, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció el inicio de una intervención militar para contrarrestar la acción armada de los grupos al margen de la ley e intentar proteger a la población civil. El alto funcionario señaló que, luego de instalado un Puesto de Mano Unificado (PMU) en Tibú, se ordenó aumentar el pie de fuerza de la Policía en los cascos urbanos de poblaciones de Norte de Santander. Mientras tanto, el Ejército reforzará su presencia en las zonas rurales de las poblaciones que están en el centro de la confrontación armada, como Tibú y El Tarra, donde la crisis continúa.

🔴 Colombia asume como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONUA partir de este 1° de enero Colombia entró a ser parte de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). La elección se dio el pasado junio, en la que el país logró 180 votos, y se trata de la octava vez que llega a ese puesto.De acuerdo con la Cancillería, la delegación colombiana “adoptará un enfoque centrado en la dignidad humana, promoviendo la solución de conflictos a través del diálogo y la construcción de un orden internacional más justo”. El período de Colombia en el puesto es de dos años, lo que significa, en pocas palabras, que dos presidentes tendrán representación en esa sala, con elecciones de por medio. Se está a la espera de la confirmación de la participación del mandatario Gustavo Petro en la primera sesión del Consejo de Seguridad tras la revocación de su visa.

🔴 Aliste el bolsillo: subió el precio de la gasolina y ACPM

Desde ya comenzó a regir el nuevo ajuste en los precios de los combustibles en Colombia. La gasolina corriente registró un incremento promedio de COP 90 por galón, mientras que el diésel (ACPM) aumentó COP 99, de acuerdo con la actualización divulgada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

La medida aplica para todas las estaciones de servicio del país. Sin embargo, el valor final que pagan los consumidores varía según la ciudad, debido a factores como los costos de transporte, logística y distribución.

🔴 Nuevas tarifas de ingreso a los Parques Nacionales Naturales

A partir de este 1 de enero entraron en vigencia las nuevas tarifas de ingreso a los Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia. Según quedó establecido en la Resolución 551 del 19 de diciembre de 2025, el valor a pagar varía dependiendo de distintos factores, que incluyen la diversidad de las regiones y la oferta turística en cada área protegida.

La normativa, además, establece que los valores absolutos incrementan con base en la meta de inflación determinada por el Banco de la República, es decir, un 3 %.Este 2026, por ejemplo, para uno de los Parques Nacionales Naturales más concurridos, el Tayrona, se definieron diferentes tarifas, de acuerdo con la temporada.

En temporada baja, los colombianos o extranjeros residentes en Colombia miembros de la Comunidad Andina de Naciones (mayores de 25 años) podrán ingresar por COP 36.500. En cambio, en temporada alta, dicha tarifa será de COP 43.000. El pago, apuntó PNN, se puede hacer en línea o presencial.