25 de enero de 2026 - 03:11 p. m.

Terremoto del Eje Cafetero: así fue la tragedia que destruyó a Armenia en 1999

El terremoto de Armenia ocurrió el 25 de enero de 1999 y marcó a toda una generación en la pujante y emblemática región del Eje Cafetero colombiano. En este video recordamos qué fue lo que ocurrió, cuánto duró el temblor, cuál fue la magnitud del sismo, su epicentro y, muy especialmente, la historia de la región y su gente. Fotografías y videos de la época del terremoto en Armenia, Calarcá, Salento, Anserma, Pereira y Chinchiná, entre otros.

Élber Gutiérrez Roa

