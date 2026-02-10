Logo El Espectador
10 de febrero de 2026 - 09:00 p. m.

¿Es viable obviar los trámites de una sucesión constituyendo fideicomisos civiles?

En el Tip Legal de esta semana le explicamos por qué la Corte Suprema de Justicia le puso un freno al uso de los fideicomisos civiles en procesos de traspaso de bienes, luego de identificar que usar la muerte como una condición es un error.

Germán Áxel Navas

