Colombia
17 de febrero de 2026 - 09:00 p. m.

¿Qué es la suspensión provisional de un acto administrativo, por qué y para qué existe?

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del decreto que había expedido el presidente Petro fijando el salario mínimo. A propósito de esto, le contamos qué es una suspensión provisional, por qué y para qué existe.

Germán Áxel Navas

