17 de febrero de 2026 - 09:00 p. m.
¿Qué es la suspensión provisional de un acto administrativo, por qué y para qué existe?
El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del decreto que había expedido el presidente Petro fijando el salario mínimo. A propósito de esto, le contamos qué es una suspensión provisional, por qué y para qué existe.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación