14 de octubre de 2025 - 09:05 p. m.

Tip legal: ¿Sólo los familiares están obligados a pagar alimentos?

En el Tip Legal de esta semana le aclaramos una pregunta que suele ser muy común con relación al tema de la obligación alimentaria: ¿sólo los integrantes de la familia de quien necesita los alimentos, son los únicos llamados a asumir dicha carga?

Germán Áxel Navas

Unidad de Video

Temas Relacionados

Tip Legal

Ley colombiana

Alimentos

obligación alimentaria

 

