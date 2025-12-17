Transmilenio cumple 25 años, Copa BetPlay y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Transmilenio cumple 25 años

Transmilenio cumple 25 años moviendo a los bogotanos en cada uno de los extremos de la capital. A través de sus componentes troncales (buses rojos) y zonal (buses azules, verdes, naranjas y amarillos), el sistema cubre prácticamente la totalidad de las calles de Bogotá, salvo Sumapaz, y una parte del ingreso al vecino municipio de Soacha.

Pese a las críticas por su funcionamiento, buses llenos, y algunos otros incidentes cotidianos, éste ha sido el sistema de transporte principal de la ciudad desde su inauguración y cambió la forma en la cual se movilizan los bogotanos. Dejo a un lado la guerra del centavo, los buses antiguos que eran chimeneas andantes, y abrió la puerta para que una nueva generación de transporte urbano llegara a la ciudad.

El Espectador publicará una serie de artículos, videos y entrevistas para rememorar los mejores momentos del sistema y proyectar lo que viene, ahora que la ciudad se prepara para entrar a una nueva fase del transporte público, con un metro pesado, trenes de cercanía, y más buses eléctricos.

🔴 Trump se dirigirá al país en defensa de su gestión económica

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofrecerá este miércoles un discurso a la nación centrado en los logros económicos de su gobierno, en medio de crecientes preocupaciones en la Casa Blanca por el impacto del alza del costo de vida en su popularidad.

El mensaje, programado para las 9:00 p.m. (hora del Este) y anunciado el 16 de diciembre de 2025, busca contrarrestar las críticas por el encarecimiento de la vivienda, los alimentos y la salud. Trump responsabilizará a la administración de Joe Biden y prometerá más recortes fiscales y desregulaciones. En apariciones previas, el mandatario ha calificado la “asequibilidad” como un “bulo” y ha insistido en que los precios bajan “rápidamente”, pese a encuestas que reflejan un creciente descontento ciudadano.

🔴 Se define el campeón de la Copa BetPlay

El Atanasio Girardot se viste de gala para la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025, una nueva edición del clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. La serie se encuentra completamente abierta tras el empate 0-0 en la ida. El DIM, que ahora es local, buscará aprovechar el apoyo de su gente para conseguir su cuarto trofeo en este certamen.

El ‘Poderoso’, e busca de su cuarto título, deberá ser más incisivo en ataque para evitar una definición dramática desde el punto penal, donde la presión suele ser un factor determinante. Por su parte, el cuadro ‘Verdolaga’ llega con la motivación de alcanzar su octava Copa, consolidándose como el máximo ganador histórico del torneo.

🔴 Junior ganó su undécima estrella en la liga colombiana

El Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 tras imponerse con un global 4-0 sobre Deportes Tolima en la final. El cuadro tiburón aprovechó la ventaja lograda en la ida y administró el resultado en Ibagué para asegurar su estrella número 11, con José Enamorado como figura clave en la serie.

En el partido de vuelta, el onceno atlanticense contro­ló el juego y supo manejar la ventaja pese a una expulsión, mientras que Tolima buscó sin éxito descontar. La victoria le da al Junior no solo el título nacional, sino también el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y un jugoso premio económico.

🔴 AIE revela hoy informe del carbón

Este miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicará su nuevo informe sobre el carbón, un documento clave para países exportadores como Colombia.

El año pasado, la AIE reportó que la demanda mundial de carbón alcanzó un máximo histórico de 8.770 millones de toneladas, apenas 1 % más que en 2023, y advirtió que esa demanda se mantendría estable al menos hasta 2027 gracias al crecimiento de economías como China, India e Indonesia.

Sin embargo, en Colombia las cifras van a la baja. Fenalcarbón prevé que el país cerrará el año en números rojos, con una reducción cercana al 30 %.

🔴 JEP cierra audiencias de reconocimiento del Subcaso Antioquia por “falsos positivos”

Este 17 de diciembre se realiza la jornada final de las Audiencias Públicas de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Antioquia, Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por unidades adscritas a la IV Brigada del Ejército Nacional.

A lo largo de estas audiencias, comparecientes de antiguos batallones de la IV Brigada han sido convocados a reconocer su responsabilidad en crímenes cometidos en Medellín y en distintas regiones de Antioquia, entre 2004 y 2007. Durante la sesión del pasado 16 de diciembre, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto Nacional de Medicina Legal realizaron la entrega digna del cuerpo de Pedro Alexander Guerra a sus familiares.

Guerra había sido desaparecido el 26 de abril de 2003 en Granada (Antioquia), cuando se desempeñaba como agricultor junto a Luis Fernando Cardona. Ambos fueron retenidos por integrantes del Batallón de Artillería 4. Posteriormente, el cuerpo de Guerra fue hallado en el cementerio municipal de Rionegro (Antioquia), sin que su familia hubiera sido informada de su paradero.

Como cierre de esta última jornada, la JEP ofrecerá una rueda de prensa encabezada por el presidente de la Jurisdicción, el magistrado Alejandro Ramelli, y la magistrada Catalina Díaz, relatora del subcaso, quienes presentarán un balance de estas audiencias y de las realizadas en Granada los días 4, 5 y 6 de diciembre.

🔴 EE. UU. incluye al Clan del Golfo en la Lista Clinton y es declarada organización terrorista

La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos anunció este 16 de diciembre que incluirá al Clan del Golfo en la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

“Clan del Golfo es una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas”, indicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La decisión se conoce justamente cuando el Gobierno de Gustavo Petro está adelantando un proceso de paz con ese grupo armado con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.

Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Ejecutivo en esos diálogos, habló con Colombia+20 sobre los posibles impactos de esta decisión en la mesa de negociación. “Creo que es muy temprano para poder decir si eso va a impactar o de qué manera afectará el desarrollo de las conversaciones”, afirmó. Según Jiménez, el presidente Petro “debe evaluar esta situación y cómo afecta su decisión de continuar con las negociaciones o no”.

🔴Se cierra el plazo para registrar firmas ante la Registraduría Nacional

Este miércoles 17 de diciembre se cierra el plazo para que los precandidatos presidenciales inscriban las firmas con las que buscan el aval de sus candidaturas en 2026 ante la Registraduría Nacional.

Después de ser auditadas por el ente registrador, cada candidato deberá tener al menos 630.000 firmas para lograr la candidatura. El último de los candidatos que ha registrado firmas hasta el momento es Juan Daniel Oviedo, con un total de 877.777 firmas entregadas. Durante su inscripción, lo acompañaron los aspirantes a la presidencia Daniel Luna, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas.