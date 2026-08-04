🎬📸🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
04 de agosto de 2026 - 09:04 p. m.
Unión marital de hecho: ¿qué trámites hay que hacer para que nazca o se extinga?
A diferencia del matrimonio, la unión marital de hecho no requiere un contrato, pero sí puede ser declarada ante la ley. En este Tip Legal le explicamos cómo debe hacerlo.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación