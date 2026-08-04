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04 de agosto de 2026 - 09:04 p. m.

Unión marital de hecho: ¿qué trámites hay que hacer para que nazca o se extinga?

A diferencia del matrimonio, la unión marital de hecho no requiere un contrato, pero sí puede ser declarada ante la ley. En este Tip Legal le explicamos cómo debe hacerlo.

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Germán Áxel Navas

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