“Yo sé que esa gente me va a matar”, alcalde de Frontino, en Antioquia

Según el alcalde el pueblo está totalmente olvidado, por lo que los grupos armados se adueñaron del territorio. Foto: Gobernación de Antioquia

La situación de violencia en los municipios del occidente de Antioquia es cada vez es más preocupante. Su población se encuentra atemorizada por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo en el territorio, que mantienen su arremetida violenta que arreció durante el paro armado convocado por la organización.

Frente a este tema, el alcalde de Frontino, en Antioquia, Jorge Hugo Elejalde, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda a la población del municipio frente a los casos de violencia armada. Asimismo, en varias entrevistas a medios de comunicación ha cuestionado al gobierno de Iván Duque frente al abandono estatal y a la negligencia, que, según el alcalde, han manejado para estos casos.

Estas declaraciones se dan tres días después de que 19 alcaldes del occidente antioqueño enviaran una carta a Duque, en la que narraron la situación que están viviendo y llamaron la atención del Gobierno nacional.

Alcaldes del OCCIDENTE ANTIOQUEÑO reclaman de @infopresidencia una mayor atención a los graves problemas de orden público que padece la región por el confinamiento e intimidación a su población hoy atemorizada. pic.twitter.com/o4qBaIKej9 — Alcaldía de Frontino (@CiudadFrontino) May 7, 2022

Según Elejalde, el presidente Duque no ha dado respuesta a esa carta y, por el contrario, ha minimizado lo que ocurre en los municipios de Antioquia. A pesar del anuncio del Clan del Golfo sobre el presunto fin del paro armado, la violencia arrecia y según él son más de mil hombres armados de esa banda los que ocupan la zona. Por el contrario, en Frontino hay aproximadamente solo seis policías.

También aseguró en un video difundido por Noticias Caracol que “es muy fácil ser bravo desde el Palacio de Nariño y con 300 policías o escoltas que lo protegen, pero es hora de que se venga para las regiones donde estamos sufriendo, aguantando hambre y no hay cómo sacar a los heridos y a las personas enfermas”, criticó el alcalde.

Elejalde agregó que “para nadie es un secreto que estos son unos pueblos muy olvidados, tan olvidados son que los bandidos se han tomado todas estas zonas. Tan olvidado que el señor presidente en la alocución dice que no estaba pasando nada, que era un reducto y que eso se había acabado con la extradición de ‘Otoniel’, y la realidad le ha mostrado una cosa totalmente diferente”, aseguró a Caracol.

Asimismo, el alcalde admitió que las entidades locales se encuentran amedrentadas y pide no dejar solos a los agentes de la fuerza pública que están en el municipio, en donde, en la noche del pasado 7 de mayo el grupo armado hostigó el puesto de la Policía en el corregimiento de Nutibara, en Frontino.

A esta hora irregulares hostigan puesto policía Nutibara (Frontino). Fuerza pública no nos puede dejar ese puesto policía a merced delincuentes. Ya habíamos prevenido este acontecimiento. En este momento no hay víctimas ni civiles ni policiales afortunadamente. pic.twitter.com/9bY9NKUs2B — Alcaldía de Frontino (@CiudadFrontino) May 8, 2022

El alcalde también habló de amenazas en su contra y que ya intentaron asesinarlo. “Un familiar los aventó y tuvieron que abortar, pero después llegaron más amenazas. Hoy, por mi posición, estoy más expuesto. Yo sé que esa gente me va a matar. Si me llega a pasar algo, no dejen que lo que está ocurriendo en estos pueblos se muera, porque es muy grave”, aseguró en entrevista para el diario El Colombiano de Medellín.

Finalmente, el mandatario de Frontino agregó que Iván Duque tiene un desgobierno y que no se han acercado al municipio siquiera a evaluar la situación en la zona, por eso llama a la Fiscalía General de la Nación para que visite el pueblo. “No me han llamado, ni cuando asesinaron vilmente a siete soldados hace 15 días, ni a solidarizarse en estos días con lo que ha venido ocurriendo en este municipio y los municipios del occidente. Muy lamentable el olvido en el que nos tiene la administración del gobierno Duque”, señaló para Noticias Caracol.

Recordemos que solo ayer, muy cerca a Frontino, fue atacada una caravana de la Policía Nacional en la carretera que conecta al municipio de Cañasgordas con Uramita, en Antioquia. Los vehículos se dirigían al Urabá antioqueño cuando fueron abordados por varios hombres armados. El hecho dejó dos agentes de la fuerza pública muertos.

Del mismo modo, el pasado 20 de abril, en un ataque con explosivos, murieron siete soldados de la Cuarta Brigada cuando realizaban un desplazamiento por el corregimiento de Nutibara, en Frontino (Antioquia). Además, cinco militares resultaron heridos.